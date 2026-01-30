Benzine dreigt nóg duurder te worden

De ontwikkelingen op het wereldtoneel beloven weinig goeds voor de brandstofprijzen.

Het is weer janken met de pet op bij de pomp. De gemiddelde prijs voor een liter Euro 95 staat momenteel op €2,25. Dat komt deels door de verhoging van de accijns, maar er speelt nog meer in de wereld. De olieprijs zit ook al een tijdje in de lift.

Trump

De benzineprijzen dreigen nu nog verder te stijgen, want de markt wordt heel nerveus van de geopolitieke ontwikkelingen. Donald Trump – winnaar van de FIFA-vredesprijs en ontvanger van een tweedehands Nobelprijs voor de Vrede – dreigt namelijk met militaire aanvallen op Iran. En laat daar nou net een hoop olie vandaan komen.

In reactie op de dreigementen van Trump is de prijs van ruwe olie gisteren al met 3% gestegen. Ze zitten nu op het hoogste niveau sinds augustus. En dan is er feitelijk nog niks gebeurd. Wel ligt er inmiddels een heuse armada voor de kust van Iran.

Recordprijzen?

Dit alles belooft weinig goeds voor de benzineprijzen. Als Trump echt actie onderneemt tegen Iran gaan we straks richting recordprijzen. Al ligt de lat wel hoog. De hoogste benzineprijs ooit in Nederland was in juni 2022, toen de gemiddelde prijs €2,50 was voor een liter Euro 95.

Uiteraard moeten we ons vooral niet te druk maken over een tank benzine die een paar euro duurder wordt. In Iran worden de mensen met bosjes neergeschoten op straat, dus dan mogen wij in Nederland niet klagen.

Foto: Porsche 996 aan de pomp, gespot door @jobjobben