Benzine dreigt nóg duurder te worden

De ontwikkelingen op het wereldtoneel beloven weinig goeds voor de brandstofprijzen.
Het is weer janken met de pet op bij de pomp. De gemiddelde prijs voor een liter Euro 95 staat momenteel op €2,25. Dat komt deels door de verhoging van de accijns, maar er speelt nog meer in de wereld. De olieprijs zit ook al een tijdje in de lift.
Trump
De benzineprijzen dreigen nu nog verder te stijgen, want de markt wordt heel nerveus van de geopolitieke ontwikkelingen. Donald Trump – winnaar van de FIFA-vredesprijs en ontvanger van een tweedehands Nobelprijs voor de Vrede – dreigt namelijk met militaire aanvallen op Iran. En laat daar nou net een hoop olie vandaan komen.
In reactie op de dreigementen van Trump is de prijs van ruwe olie gisteren al met 3% gestegen. Ze zitten nu op het hoogste niveau sinds augustus. En dan is er feitelijk nog niks gebeurd. Wel ligt er inmiddels een heuse armada voor de kust van Iran.
Recordprijzen?
Dit alles belooft weinig goeds voor de benzineprijzen. Als Trump echt actie onderneemt tegen Iran gaan we straks richting recordprijzen. Al ligt de lat wel hoog. De hoogste benzineprijs ooit in Nederland was in juni 2022, toen de gemiddelde prijs €2,50 was voor een liter Euro 95.
Uiteraard moeten we ons vooral niet te druk maken over een tank benzine die een paar euro duurder wordt. In Iran worden de mensen met bosjes neergeschoten op straat, dus dan mogen wij in Nederland niet klagen.
Foto: Porsche 996 aan de pomp, gespot door @jobjobben
Reacties
str8six zegt
Dat ligt aan onze eigen overheid die 70% accijns heft op een liter benzine en daarop nog eens 21% btw.
xahc zegt
En als onze overheid dan eens wat terug zou doen voor de burgers maar nee hoor, die gooit gerust nog wat extra olie op het vuur
Pieter Böhne zegt
Bedank het stel incompetente maar die op een d66 en pvda-groenlinks stemmen
mashell zegt
Ehh die regeren al lang niet meer. We worden al jaren geteisterd door de VVD, die regelt lage belastingen voor bedrijven, stopt bedrijven miljarden (fossiele) subsidies toe en daarom worden de burgers zo hoog belast (loonbelasting, BTW, accijnzen, bijtelling, boetes allemaal te hoog).
En dat leidt helaas niet tot lage prijzen van producten voor de consumenten maar wel tot hoge winsten, salarissen en dividenden voor directeuren en aandeelhouders, die weer de achterban van die VVD vormen. Het is compleet scheefgegroeid. Het land is toe aan een paar jaar een niet rechtse regering die puin kan gaan ruimen. Maar zolang de mensen dat niet door hebben verbeterd er niets.
Richmond zegt
Oh Ja want het afgelopen rechtse kabinet had dit opgelost of de voorgaande 4 Rutte kabinetten.
Zelfs een pvv, ja21 of FvD monopolie zou hier niks aan veranderen
Hubert zegt
Benzine heeft hoogste prijs gehad tijdens de kabinetten Rutte.
potjak zegt
Pvda en GroenLinks hebben hier niet aan meegewerkt… VVD en CDA (naast D66) wel… GroenLinks-PvdA, CDA, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt steunden dit… PVV probeerde dit tegen te houden, maar goed PVV had dan ook geen enkele oplossing voor het begrotingstekort en zou met PVV alleen maar groter zijn geworden. Links of rechtsom krijg je die rekening als burger alsnog gepresenteerd. Een beetje slimme stemmer weet dat…
mashell zegt
Scholen, ziekenhuizen, defensie, uitkeringen, goed onderhouden wegen, de overheid doet heus wel wat terug. Natuurlijk wordt er ook veel geld besteed aan linkse en rechtse hobbies maar daar zijn ook voldoende mensen voor te vinden dat ook dat belangrijk vinden.
Joris24 zegt
“De gemiddelde prijs voor een liter Euro 95 staat momenteel op €2,25.”. Nee! De adviesprijs, maar de gemiddelde prijs is een stuk lager. En je weet zelf ook wel dat als je goed zoekt, je daar ver onder kunt komen. Makro best hier: € 1,879. Ik word soms moe van die overdreven gechargeerde / gedramatiseerde schrijfstijl.
Rick-dos zegt
En maar in je benzineslurpers blijven rijden. Het feit alleen al dat je van dat soort landen afhankelijk bent moet al reden zijn om de energietransitie te omarmen.
jaso013 zegt
Start auto en rijdt lekker naar België. Houdoe!
Homer55 zegt
Tank al lang niet meer in Nederland. Helemaal gek geworden. Volle tank 95 voor 160 euro in Nederland of volle tank 98 voor 120 in Belgie…..
aberg zegt
…of gewoon LPG tanken voor € 0,729, elke keer weer lachen bij de pomp
petroldrinker zegt
Toch bijzonder, overal ter wereld lage prijzen, behalve uiteraard bij ons met de altijd graaiende roverheid…
audirs3 zegt
Nee hoor, ook in de VS betalen ze nu 10x zoveel als 50 jaar geleden. Dat heet gewoon inflatie. Bij ons is het alleen altijd al relatief duurder geweest.
aberg zegt
Inderdaad, bizar hoeveel accijns we hier betalen op een litertje. En hoeveel wegenbelasting… Laatst vertelde ik een Duitse kennis dat ik € 150 wegenbelasting betaal….hij dacht dat dat per jaar was….helaas, bij ons is dat per maand…
Nederland ziet de auto echt als de ultieme melkkoe…
audirs3 zegt
Die 2,50 uit 2022 is gecorrigeerd voor inflatie ruim 3 euro.
Dus zolang het onder de 3 euro blijft, dan zijn we nog steeds goedkoper uit dan toen.