BREEK: diesel is nu duurder dan benzine

De dieselprijs heeft het record van 2022 geëvenaard.

De benzineprijzen stijgen de pan uit, maar de dieselprijzen gaan nog harder. Diesel is namelijk een gevoelige jongen en kan slecht tegen geopolitieke onrust. We voorspelden woensdag al dat diesel binnenkort duurder zou zijn dan benzine. En ja hoor: vandaag is het zover.

Diesel duurder dan benzine

De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is op dit moment €2,375 terwijl benzine ‘slechts’ €2,369 kost. Daarmee zitten we in de uiterst zeldzame situatie dat diesel duurder is dan benzine. Toch is dit niet de eerste keer: in 2022 – een woelig jaar voor de brandstofprijzen – gebeurde dit ook.

Toevallig is de dieselprijs nu net zo hoog als de piek in 2022. Dat was destijds een record, wat nu dus geëvenaard is. Op het moment dat de dieselprijs nog met €0,001, stijgt hebben we dus de duurste diesel ooit. En dat gaat waarschijnlijk gebeuren, want de dieselprijs is als een malle gestegen. In vier dagen tijd is er 28 cent bijgekomen.

Hoe komt dit?

Dat diesel nu duurder is dan benzine heeft een aantal oorzaken, zo vertellen kenners aan RTL. Sowieso was diesel al bovengemiddeld duur, ook vóór de inval op Iran. Dat had te maken met het feit dat er geen diesel meer uit Rusland gehaald wordt. Dit speelt natuurlijk al langer, maar sinds dit jaar wordt er strenger gehandhaafd door de EU. @michel, onze correspondent in Italië, meldt dat diesel daar sinds januari al duurder is dan benzine.

Daar komt nu dus het gedonder in het Midden-Oosten bovenop. Dit heeft op diesel een grotere impact dan op benzine, omdat benzine vaker in Europese raffinaderijen werd ‘gemaakt’. Voor diesel zijn we meer afhankelijk van buitenland.

Dit alles zorgt er dus voor dat diesel nu duurder is dan benzine. Aan alle dieselrijders in ons midden: sterkte!

Bron: United Consumers

Foto: BMW 330d aan de pomp, gespot door @rickie2811