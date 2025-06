Heb jij een dieselbeuker? Dan voel je nu extra pijn

De prijs van diesel zit stevig in de lift.

Onrust in het Midden-Oosten is stijgende prijzen voor benzine en diesel. Dat heb je de afgelopen jaren wel gemerkt aan de pomp. En als er dan een tijdje geen nieuwe events plaatsvinden daalt de prijs weer een beetje.

Het zijn wat dat betreft geen leuke tijden voor bezitters van dieselauto’s, want sinds afgelopen week moet er fors meer betaald worden aan de pomp. De dieselprijs is gestegen naar ruim boven de € 1,91 per liter en dat doet pijn in de portemonnee. Ook benzinerijders ontsnappen niet volledig, hoewel deze groep minder hard getroffen worden door de recente prijsstijgingen.

De oorzaak heeft te maken met de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Dit zorgt wereldwijd voor flinke opschudding op de oliemarkten en dat voelen wij weer aan de pomp.

Prijs van diesel

Vooral diesel lijkt de dupe, mede door mogelijke tekorten aan specifieke oliesoorten die nodig zijn om diesel te produceren. Mei 2025 was eigenlijk een dieptepunt in prijs. In positieve zin. Diesel was op het goedkoopste niveau sinds september 2024, aldus cijfers van United Consumers. De adviesprijs lag op zo’n € 1,80 per liter. In slechts een paar dagen tijd is dit gestegen naar € 1,91 per liter.

Prijs van benzine

Benzine stijgt vooralsnog minder hard in prijs. De prijs ligt hoger dan mei, maar komt overeen met een adviesprijs die we ook in maart 2025 zagen. Op dit moment ligt de adviesprijs voor een litertje Euro95 op € 2,14.

Opvallend was dat vrijdag de olieprijs enigszins daalde, nadat de ome Trump besloot om een eventuele militaire aanval op Iran met twee weken uit te stellen. Dit nieuws bracht enige rust terug op de oliemarkt. De prijs van een vat Brentolie daalde daardoor vrijdagochtend met ruim twee procent, tot net onder de 77 dollar.

Wanneer er alsnog militaire kracht van de Verenigde Staten bij komt kijken kun je er donder op zeggen dat de prijzen van benzine en diesel verder gaan stijgen. Tot zover.

Foto: Alpina D5 S Allrad Touring dieselbeuker via Autoblog Spots