Waarom de EuroNCAP-waardering knullig en onhandig is

Ja, we hebben vandaag een beetje kritiek op de EuroNCAP-waardering. Mag dat?

Vandaag was het weer zover. Er kwamen een enkele EuroNCAP-testresultaten binnen. Deze organisatie test wel vaker auto’s door ze tegen ergens tegenaan te laten rijden. Dat doen ze al sinds de late jaren ’90. Top.

Wat eveneens helemaal top is: de scores. Autofabrikanten weten natuurlijk waar de EuroNCAP op test en daar bouwen zij hun wagens op. Dit heeft als resultaat dat auto’s daadwerkelijk veiliger zijn geworden. In de meeste gevallen scoren fabrikanten de maximale score van vijf sterren.

Soms is er een uitzondering. Denk aan een hele goedkope auto of eentje die al wat langer op de markt is, zoals deze elektrische Renaults.

EuroNCAP-waardering BMW 2 Serie

Beide verklaringen zijn niet van toepassing op de gloednieuwe en best wel dure BMW 2 Serie Coupé. Deze auto werd onlangs getest door de EuroNCAP en de uitslag was geen vijf sterren, maar slechts vier sterren. Dat is hoogst opmerkelijk, nietwaar?

Wat is er aan de hand? De BMW 2 Serie Coupé is voorzien van een autonoom noodremsysteem. Dit systeem monitort de omgeving. Als er obstakels zijn en deze niet worden gezien door de bestuurder, dan remt de auto alsnog.

Welnu, dat werkte bij de 2 Serie niet helemaal naar wens. Als het gaat om voetgangers en auto’s, dan reageert het systeem gewoon goed (adequaat, aldus de EuroNCAP). Maar, met fietsers was het systeem minder accuraat, daar scoorde het een ‘limited’. Oftwel, het systeem wist niet altijd goed in te grijpen bij voorbijgaande fietsers.

Veiligheidsassistentiesystemen

Hierdoor scoorde de BMW 2 Serie Coupé bijzonder matig in de categorie ‘andere weggebruikers (67%) en veiligheidsassistentiesystemen (64%, mooi woord voor galgje). Dit had tot gevolg dat de 2 Serie slechts 4 sterren ontvangt. Eigenlijk is dat knullig en onhandig.

Tuurlijk, BMW kan dit waarschijnlijk aanpassen en dan haalt ‘ie wel 5 sterren. Maar dat is niet het issue. Het gaat erom dat vier sterren impliceert dat het om een minder veilige auto gaat, terwijl daar nauwelijks sprake van is.

Qua botsveiligheid zit je namelijk meer dan goed in de compacte coupé van BMW. Zowel volwassenen (82%) als kinderen (81%) komen er goed vanaf in geval van een crash. Dus ondanks de matige score van slechts vier sterren kun je in een 2 Serie prima botsen. Daar gaat het een beetje mis met de EuroNCAP-waardering.

Naast de 2 Serie werden er ook andere auto’s getest. De Mégane E-Tech, Lexus NX, Volkswagen Taigo en gefacelifte Volkswagen Polo behaalden allemaal de maximale score van vijf sterren.

Nu is het geweldig dat er een instantie als de EuroNCAP bestaat (waarom hebben we die niet voor verbruik van auto’s?), maar een beetje krom is het wel. Ondanks de lagere score is de 2 Serie niet ineens een minder veilige auto. Je moet alleen even beter opletten met fietsers.

