Column: veiligheid maakt geen bal meer uit - Autoblog.nl

Een gekke observatie in deze tijden van rubber stoeptegels: is veiligheid bij auto’s niet meer belangrijk?

Onlangs viel ik in een zeldzaam momentje van rust pardoes in het programma ‘Kinderen kopen een huis?‘. Ik zag hoe het eigenlijk altijd moet gaan, kinderen die hun chaotisch rondrennende ouders uit de brand helpen met logische, rationele afwegingen. Wat ik echter ook zag, is dat er weer zo’n oud Volkswagen busje gebruikt wordt als kek vervoer. Die hippiebusjes kosten tegenwoordig de absolute hoofdprijs, maar ze zijn natuurlijk ontzettend onveilig. Als je stapvoets een Amsterdammertje raakt, ben je feitelijk ten dode opgeschreven.

Nou rijd ik zelf natuurlijk vaak in een Porsche 944 zonder airbags, abs en traction control. Ik kan dus niet pretenderen dat ik veiligheid zelf verkies boven swag en rijplezier. Toch liet het me nadenken over hoe anachronistisch de auto eigenlijk is deze moderne tijd. En dan bedoel ik uiteraard niet het feit dat ze voer voor planten uitstoten, maar dat het aspect persoonlijke veiligheid kennelijk geen rol meer speelt. Dat terwijl er voor de rest overal rubber stoeptegels liggen.

Iedereen wil graag een stokoude youngtimer of klassieker, die natuurlijk veel minder veilig is dan een nieuwe auto. Maar het is logisch dat niemand dat zich meer beseft. Want wanneer is de laatste keer dat je een fabrikant hebt horen roeptoeteren over een EuroNCAP-score?

Vroegah was dat heel anders. Met name Volvo was er in de jaren ’90 maar druk mee om alle veiligheidssystemen van hun auto’s uit te spellen op de koets. Maar ook Renault ging in de jaren rond de eeuwwisseling volledig los met claims over veiligheid. Het waren de hoogtijdagen van EuroNCAP, waarbij de Opel Corsa B en JiangLing Landwind keihard afgesabeld werden en de Renault Mégane straalde als de helderste ster.

Dezer dagen maakt het echter allemaal niet meer uit. Het lijkt wel alsof de mensen murw gebotst zijn. Vrijwel alle nieuwe auto’s krijgen acceptabele scores bij crashtests. Daardoor is het geen marketingtool meer en lijkt het issue ook bij de consument uit het oog verloren. Is veiligheid nog wel iets wat jij meeneemt bij het kopen van een nieuwe auto? Laat het weten, in de comments!