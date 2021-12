Elektrische Renaults bijzonder onveilig, aldus NCAP

Volgens het grote veiligheidsinstituut zijn elektrische Renaults erg onveilig.

Nog niet eens zo heel erg lang geleden waren er twee merken die enorm goed waren in veiligheid: Saab en Volvo. Voor die twee Zweedse merken was veiligheid een religie. Sinds de invoering van de EuroNCAP deden die merken het uitstekend. Echter, de auto’s haalden vier van de vijf sterren. De eerste auto die de maximale score haalde was niet een Zweed, maar een Renault Laguna!

Renault maakte van veiligheid ook een issue. Modellen als de Modus, Mégane en dergelijke behaalden allemaal de maximale score. Sindsdien zijn alle merken eigenlijk goed bezig qua veiligheid. Bijna alles haalt een maximale score van 5 sterren. Ook de afgelopen EuroNCAP crashtest-sessie regende het weer 5 sterren. Behalve bij twee producten van de Franse autobouwer. Volgens de EuroNCAP zijn twee elektrische Renaults bijzonder onveilig.

Elektrische Renaults bijzonder onveilig

De auto’s in kwestie zijn de Renault Zoe en de Dacia Spring (Renault KZ-E op andere markten). Ze zijn door de EuroNCAP getest en te licht bevonden. Niet zo’n klein beetje ook, overigens. De Dacia Spring haalde slechts één ster en de Renault Zoë haalde nul sterren. 0! Zelfs het naaktdebuut van Rapper Sjors haalde 1 ster op IMDB. Daarmee is de Renault Zoë samen met de Fiat Panda en Punto zeldzaam onveilig met slechts 0 sterren. Waar gaat het mis?















Normaal gesproken is het een tekort aan diverse veiligheidssystemen. Dat is nu niet het geval. Sterker nog, volgens de EuroNCAP is de gefacelifte Renault Zoë onveiliger dan zijn voorganger. Dat komt door een ander type airbag. Ook zijn de testmethodes flink aangescherpt. Want de Renault Zoë haalde destijds in 2013 nog wel vijf sterren…

Dacia Spring

De Dacia Spring haalde dus 1 ster. Opmerkelijk, want die auto is in principe gebouwd voor de niet westerse markt, waar normaal gesproken veiligheid minder belangrijk is. Ook hier is er meer kans op letsel en een groot gebrek aan actieve veiligheidssystemen. De EuroNCAP geeft aan dat de Fiat 500e (5 sterren) dat het wel degelijk mogelijk is om een veilige elektrische auto te maken.

Crashvideo Renault Zoe

Crashvideo Dacia Spring

Meer lezen? Check dan onze AB-special over de Renault Laguna II!