Koop de goedkoopste A45 AMG van Nederland

En ja, die enorme spoiler zit bij de prijs van de goedkoopste A45 AMG van Nederland inbegrepen!

Er zijn altijd van die auto’s ie enorme bakens hebben verzet in hun klasse. Auto’s die dermate veel impact maakten, dat de rest van de concurrenten voorlopig wel eventjes konden inpakken. Een van de auto’s is de Mercedes-benz A45 AMG. Het is misschien wel de eerste echte luxe hyper-hatch.

Ja, de Audi RS3 Sportback was er iets eerder, maar de A45 AMG was aanzienlijk sneller. De auto kwam in 2013 op de markt en maakte een diepe indruk. In eerste instantie met zijn prijs, want deze C-segment hatchback koste wel 60.000 euro!

Goedkoopste A45 AMG van Marktplaats

Dat vonden we toen nog heel erg veel geld. Tegenwoordig kost de A45 rond de 100.000 euro en nee, dat is geen grap. Dus als nieuwe exemplaren zo duur zijn, hoeveel kost de goedkoopste A45 AMG van Nederland dan?

Dat hebben we geheel gratis voor je uitgezocht. En het antwoord is… 24.999 euro! De afschrijving heeft dus een beetje zijn werk kunnen doen.

Edition 1?

Dat is de goedkoopste A45 AMG die we op Marktplaats konden vinden. Volgens de advertentie is het een ‘Edition One’, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk. Zo zitten de verkeerde wielen erop en zijn de remmen zilver en niet rood. Ook in het interieur missen we de rode stiksels die de Edition 1-kenmerken.

Maakt verder niet uit, want je hebt wel het aerodynamica-pakket op deze auto. Dat betekent de enorme achterspoiler op het dak en de kleine vleugeltjes op de voorbumper. Precies zoals de Mercedes van Lewis Hamilton ook heeft.

Zonneklepverwarming

In dit specifieke geval heeft de auto in kwestie 171.900 km gelopen. Dat is niet bijzonder weinig, maar het is niet 3-4 ton ofzo. Je kunt hier nog met gemak een paar jaar van genieten.

Volgens de verkoper is de auto Full Options, dus wij zijn benieuwd of jullie een optie missen op de goedkoopste A45 AMG van Nederland. Er zijn altijd een paar kenners die weten dat er geen zonneklepverwarming in zit of een adaptief gedempt dashboardkastje. Leer, navi en een panoramadak zitten er gewoon op.

Advertentie goedkoopste A45 AMG

Maar wat maken de opties nu uit. Het gaat om de hardware. De M133-viercilinder AMG-motor levert namelijk 360 pk aan vermogen en 450 Nm aan koppel. De transmissie is altijd een automaat met dubbele koppeling en standaard is er 4Matic-vierwielaandrijving.

Sprinten is daarmee de specialiteit van de A45, van 0-100 km/u is in 4,6 seconden achter de rug. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Meer lezen? Dit 9 recente en zeer gelimiteerd hete hatchbacks op een rij!