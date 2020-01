Waarom deze BMW 7 Serie in vuur en vlam staat

Het moet wel je ding zijn





Een chique auto als de BMW 7 Serie kom je vaak tegen in het zwart of donkerblauw. Mensen die achterin de auto zitten hebben niet zo gauw de behoefte om op te vallen. In dat geval moeten ze ver van deze 745Le vandaan blijven. Anoniem door het verkeer gaan is er niet bij.

Als Tony Junior nog op zoek is naar een wrap dat bij hem past, dan mag hij nu aantekeningen gaan maken. Wat je ziet is een 745Le met een M Sport-pakketje, verpakt als art car door Gabriel Wickbold.

Deze Braziliaanse fotograaf heeft deze unieke creatie verzonnen voor de BMW. De 7 Serie werd onthuld in een BMW pop-up winkel in een winkelcentrum in Sao Paolo. De auto blijft hier tentoongesteld tot het einde van deze maand.

Wickbold heeft een uiterst creatieve omschrijving voor zijn werk. Volgens hem representeert dit design een combinatie van technologie, snelheid en beweging. Als hij had gezegd dat dit een visualisatie van Windows Media Player uit 2004 moet voorstellen hadden we hem ook geloofd.

Het technologische aspect slaat op de aandrijflijn van de BMW. Dit is namelijk een plug-in hybride. Een fijne constructie overigens. Een zes-in-lijn, gekoppeld aan een elektromotor, is goed voor een systeemvermogen van 394 pk en 600 Nm koppel. Je kunt tot 55 kilometer volledig elektrisch rijden met de BMW 745Le.