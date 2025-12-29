Het echte verhaal over de Tesla Model Y Performance #test

De Tesla Model Y Performance is een gezinsauto met lekker veel vermogen.

Met 460 pk, vierwielaandrijving en een sprint naar 100 km/u in ongeveer 4 seconden in de praktijk, is de Model Y Performance onmiskenbaar snel. Maar snelheid alleen maakt nog geen echte rijdersauto. Qua praktisch gebruik is er weinig op aan te merken.

De Model Y is ruim, heeft een prima kofferbak en is ideaal als dagelijkse gezinsauto. Maar zodra je hem als sportieve auto gaat benaderen, komen de beperkingen naar voren. Het onderstel voelt stoterig aan, de remmen kunnen bij stevig gebruik oververhit raken en de elektronica grijpt al snel in. Echt spelen met het chassis? Dat wil Tesla liever niet.

Wat is de nieuwe Model Y Performance dan wel? Je ziet het in deze video!