De nieuwe Maserati-dealer van Nederland is bekend

Maserati vertrekt bij Louwman Exclusive, de nieuwe dealer is bekendgemaakt.

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het officieel: Maserati heeft een nieuwe dealerstructuur in Nederland en die komt in handen van Van Mossel Automotive Group.

Per 29 december 2025 is het contract getekend en daarmee keert het drietandmerk in volle glorie terug op Nederlandse bodem. Eindelijk zouden we bijna willen zeggen. Sinds het nieuws kwam dat Louwman Exclusive geen zin meer had in Maserati was het toch even stilletjes rondom het merk.

Van Mossel wordt verantwoordelijk voor alles wat met Maserati te maken heeft. Van de verkoop van nieuwe modellen tot onderhoud en service. Daarnaast gaan ze pre-owned exemplaren verkopen. Dat is een luxe benaming voor tweedehandsjes waar de goedkeuring van Maserati op zit.

De samenwerking tussen Maserati en Van Mossel komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar werd al een eerste internationale stap gezet in Luxemburg, waar Van Mossel Autopolis op 1 oktober de bestaande Maserati-vestiging van Garage Intini overnam. De stap naar Nederland is daarmee een logisch gevolg. Van Mossel heeft het er maar druk mee, Maserati wordt hiermee merk nummer 50 in het internationale portfolio van de autogigant.

Maserati naar Amsterdam en Breda

Voor wie gewend is naar Utrecht te rijden voor Maserati onderhoud. Daar komt verandering in. In Nederland kiest Van Mossel voor Amsterdam en Breda. In Amsterdam wordt Maserati ondergebracht in de vestiging aan de Pieter Braaijweg. Daar staan nu al merken als MG, Citroën en DS, aangevuld met Van Mossel Exclusieve Occasions.

Hoewel de locatie een upgrade krijgt om de huisstijl van Maserati te creëren, is het toch wat ‘goedkoop’ dat je de showroom deelt met een merk als Citroën en MG. Maar goed, iedereen weet ook wel dat het Italiaanse merk niet genoeg volume draait om een eigen showroom te krijgen. En dus staat een MCPura straks in hetzelfde gebouw als een Citroën C3.

In Breda wordt Maserati onderdeel van het zogenoemde ‘Italian House’. Een concept waarin alle Italiaanse merken van Stellantis samenkomen: Alfa Romeo, Lancia, Fiat en Abarth en nu dus Maserati. Een stukje Como in Brabant zullen we maar zeggen.

Beide vestigingen bieden niet alleen verkoop, maar ook volledige aftersales en onderhoud.