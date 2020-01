‘Nieuw Giulia-topmodel boven Quadrifoglio onderweg’

Was de sedan met 510 pk nog niet krachtig genoeg dan?





Meer power is altijd beter. Deze eeuwenoude Autoblog-filosofie nemen ze bij Fiat Chrysler blijkbaar ter harte. Er gaan geruchten dat Alfa Romeo een nieuw topmodel van de Giulia in petto heeft. Deze zou nog krachtiger zijn dan het huidige topmodel, de Giulia Quadrifoglio.

De Giulia Quadrifoglio is nu een aantal jaar verkrijgbaar op de markt. Met 510 pk uit een 2.9-liter biturbo V6 komt de Alfa op papier prima mee met zijn concurrenten. De Italianen kunnen zich onderscheiden door een nog krachtiger model te presenteren. En dat gaat ze misschien wel doen.

Als we Moparinsiders mogen geloven presenteert Alfa Romeo in juni een nieuwe variant van de Giulia. Er gaan inderdaad geruchten rond dat het merk voor de maand juni iets in petto heeft om het 110-jarige bestaan van Alfa Romeo te vieren.

Volgens de bron stoft Alfa Romeo de naam ‘GTA’ af voor dit topmodel. De Giulia GTA met zijn 2.9-liter biturbo V6 zou goed zijn voor 620 pk. Het koppel is niet bekendgemaakt. De sedan zou uitsluitend beschikbaar komen met een 8-traps automaat van ZF. Verder spreekt de bron over een gewichtsvermindering van 20 kg in vergelijking met de Giulia Q. In tegenstelling tot de Quadrifoglio, komt deze GTA volgens de bron uitsluitend in gelimiteerde oplage op de markt.

De geruchten zijn zo dun als capellini, maar klinken smakelijk genoeg om uit te kijken naar juni. Neem het nieuws voor nu met een korreltje zout.