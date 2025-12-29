In dit land worden Tesla-deurgrepen verboden

Eindelijk eens een stukje logica op al die exotische deurgrepen van tegenwoordig.
Serieus. Deurgrepen bij moderne auto’s worden steeds vreemder. Weg is de ouderwetse hendel, hallo strak vormgegeven, elektrisch uitschuivend stukje design. Het is toch eigenlijk raar dat je vrienden en familie moet uitleggen hoe je in de auto komt, omdat ze de deurgreep niet begrijpen. Dat is nog acceptabel misschien bij een McLaren, maar bij een daily driver?
Tesla heeft er een handelsmerk van gemaakt, maar ook Chinese merken doen vrolijk mee. Je ziet steeds vaker greeploze deuren op auto’s. Met name elektrische auto’s. Want gestroomlijnder dus betere actieradius. Want elke kilometer telt. Maar de veiligheid wordt er niet beter op.
Sterker nog. In China worden deze futuristische deurgrepen vanaf 2027 simpelweg verboden. De Chinese overheid heeft aangekondigd dat alle personenauto’s onder de 3.500 kilo verplicht mechanische deurgrepen moeten krijgen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Het heeft met name te maken in noodsituaties na een crash.
Want als hulpdiensten arriveren om je uit de auto te krijgen, zijn die verzonken deurgrepen knap irritant. Toch lullig als jij je laatste adem uitblaast omdat een ambulancebroeder niet op tijd bij je kon komen. Van iedere kilometer telt naar: iedere seconde telt.
Het gaat verder dan veiligheid na een aanrijding. Ook bij kou willen ze nog wel eens vastvriezen. Zie dan nog maar eens je auto in te komen. China grijpt vooral in naar aanleiding van een aantal dodelijke ongelukken. In al die gevallen speelden de greeploze deuren een rol.
Dat China nu ingrijpt, kan gevolgen hebben voor de gehele markt. China is immers een gigantische markt voor veel autofabrikanten. En om nu voor één land een uitzondering te maken. Dikke kans dat ze teruggaan naar de tekentafel. Terug naar de klassieke deurhendel, of een andere oplossing verzinnen waar de Chinese RDW mee akkoord gaat.
Misschien gewoon weer terug naar de ‘ouderwetse’ deurhendel? Zoals René van der Gijp zou zeggen: niets mis mee. (via sixthtone)
Reacties
Flutterbear zegt
Ook traditionele deurhendels zitten toch gewoon op slot tijdens het rijden? Snap dat deze vrijgegeven kunnen worden wanneer de airbags afgaan… maar dan moet dat nog wel werken.. Is het eenvoudig openen van de hendel in dit scenario dan niet ook voldoende? Tenslotte wil je niet dat jan en alleman zo maar je deur kan openen wanneer je in stad rijdt, zeker in China waar burgers nauwelijks reageren op publieke kidnapping.
potver7 zegt
Tesla’s hebben ook aan de binnenkant elektronische deurhendels (en een mechanische backup die zo zit weggestopt dat je moet weten dat het er is, en de gebruiksaanwijzing nodig hebt om ‘m te bedienen). Normaal gesproken kun je een afgesloten auto van binnenuit gewoon openen, maar hulpdiensten die zo slim zijn om een ruitje in te tikken komen bij zo’n auto dus ook van een koude kermis thuis.
En blijkbaar zijn de systemen die ervoor zorgen dat auto’s bij aanrijdingen ontgrendelen een stuk betrouwbaarder dan deurhendels die naar buiten moeten bewegen, anders was deze eis er niet geweest. Centrale vergrendeling werkt immers meestal met elektromagnetisch bediende palletjes. Verzonken deurgrepen bewegen met elektromotortjes en een paar interne sensoren en/of schakelaars; meer componenten die kunnen falen, en bovendien zijn die systemen gevoeliger voor slijtage – met name doordat er uit kostenoverwegingen vaak gewerkt wordt met plastic mechaniekjes.
En dat kidnappen gebeurt toch wel; dat in China niemand erop reageert heeft er vast ook mee te maken dat het gros van de kidnappings daar gebeurt namens de Grote Leider. Als je je ermee gaat bemoeien ben je zelf de volgende… De automatische vergrendeling die iedere auto tegenwoordig heeft, is volgens mij vooral bedoeld om te voorkomen dat iemand snel tassen van de achterbank of uit de kofferbak kan rausen als je voor het stoplicht staat. Dat was zo tegen het eind van de vorige eeuw een groeiend probleem in vrijwel iedere stad wereldwijd.
wimof zegt
Op het ogenblik van een inpakt openen de gesloten deuren onmiddellijk.
lennertg zegt
Da’s inderdaad het idee, echter gebeurt dat dus lang niet altijd
kniesoor zegt
Liep gisteren langs een Fiat Barchetta. Eentje in een werkelijk onberispelijke originele staat. Maar dat terzijde. Zo’n karretje beschikt ook over dergelijke verzonken deurgrepen. Maar goed, daarvan kan je bij calamiteiten de softtop nog aan baklappen snijden natuurlijk, dat scheelt 🙂
lennertg zegt
Die zijn echter wel gewoon 100% mechanisch
DeWitteCondor zegt
Mijn hobbywagen heeft een klein rond drukknopje waar je een sleutel in kan doen. Grofweg 1 cm in doorsnee. Bijzonder functioneel en moeilijk voor te stellen dat dat je range naar de gallemiezen helpt.
sjonniedeluxe zegt
Dat het China is die als eerste met deze maatregel komt zegt wel weer wat over onze vrienden in Brussel. Die waren te druk met piepjes als je 103 rijdt.
RUBERG zegt
Wat ook belangrijk is, is dat je voldoende kracht kunt zetten om portieren te openen.
wimof zegt
Alexander Bloch, deurgrepen horen eenvoudig te bedienen grepen te zijn.
ty5550 zegt
Hoorde bepaalde kennisen ook geregeld zagen dat de deurgreep weer helemaal bevroren was waardoor ze moeilijk in de auto konden. Kan je vervolgens gaan prutsen met een app (voor degene die het weten) om je deur hopelijk open te krijgen.