In dit land worden Tesla-deurgrepen verboden

Eindelijk eens een stukje logica op al die exotische deurgrepen van tegenwoordig.

Serieus. Deurgrepen bij moderne auto’s worden steeds vreemder. Weg is de ouderwetse hendel, hallo strak vormgegeven, elektrisch uitschuivend stukje design. Het is toch eigenlijk raar dat je vrienden en familie moet uitleggen hoe je in de auto komt, omdat ze de deurgreep niet begrijpen. Dat is nog acceptabel misschien bij een McLaren, maar bij een daily driver?

Tesla heeft er een handelsmerk van gemaakt, maar ook Chinese merken doen vrolijk mee. Je ziet steeds vaker greeploze deuren op auto’s. Met name elektrische auto’s. Want gestroomlijnder dus betere actieradius. Want elke kilometer telt. Maar de veiligheid wordt er niet beter op.

Sterker nog. In China worden deze futuristische deurgrepen vanaf 2027 simpelweg verboden. De Chinese overheid heeft aangekondigd dat alle personenauto’s onder de 3.500 kilo verplicht mechanische deurgrepen moeten krijgen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Het heeft met name te maken in noodsituaties na een crash.

Want als hulpdiensten arriveren om je uit de auto te krijgen, zijn die verzonken deurgrepen knap irritant. Toch lullig als jij je laatste adem uitblaast omdat een ambulancebroeder niet op tijd bij je kon komen. Van iedere kilometer telt naar: iedere seconde telt.

Het gaat verder dan veiligheid na een aanrijding. Ook bij kou willen ze nog wel eens vastvriezen. Zie dan nog maar eens je auto in te komen. China grijpt vooral in naar aanleiding van een aantal dodelijke ongelukken. In al die gevallen speelden de greeploze deuren een rol.

Dat China nu ingrijpt, kan gevolgen hebben voor de gehele markt. China is immers een gigantische markt voor veel autofabrikanten. En om nu voor één land een uitzondering te maken. Dikke kans dat ze teruggaan naar de tekentafel. Terug naar de klassieke deurhendel, of een andere oplossing verzinnen waar de Chinese RDW mee akkoord gaat.

Misschien gewoon weer terug naar de ‘ouderwetse’ deurhendel? Zoals René van der Gijp zou zeggen: niets mis mee. (via sixthtone)