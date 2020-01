Indoor circuit voor Autosalon van Genève

Zo zie je de nieuwste auto's in beweging.





Het is leuk en gezellig om een autobeurs te bezoeken. Onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwste auto’s bekijken. Het grote nadeel is dat het een nogal statische bedoeling is. Op wat bewegende schermen op de achtergrond na.

Daarom voelt het ook heel anders om een nieuwe model buiten te spotten, dan binnen onder gelikte beurslampen. Wat dat betreft valt dit nieuwe initiatief voor de Autosalon van Genève 2020 te prijzen. De organisatie komt met een indoor circuit.

Aangezien diverse automerken hebben laten weten niet te komen, komt er natuurlijk ruimte vrij in zo’n beursgebouw. In Hal 7 van het Palexpo bouwt men een kleine testbaan met een grootte van 456 meter. De ruimte zal worden gebruikt om demonstraties te geven.

15 automerken doen mee met de demo’s en in totaal zijn 48 verschillende auto’s in beweging te zien. De deelnemende automerken zijn Aiways, Audi, BMW, DS Automobiles, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota en Volkswagen.

Bezoekers aan de show krijgen de mogelijkheid om als passagier plaats te nemen. Per ritje worden er drie rondjes op het circuit gereden. Men verwacht gedurende de autobeurs 11.000 ritjes te gaan ondernemen.

Via de officiële Geneva International Motor Show applicatie kun je een plekje reserveren voor zo’n rit. De app is zowel op Android als op iOS verkrijgbaar.