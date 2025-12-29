Gedurfd: Chinees merk kopieert Nederlandse Bugatti

Toegegeven. Ze hebben wel ballen.

Je zou denken dat Chinese merken na tien jaar elektrificatie, designstudio’s in Europa en legers ex-BMW- en Audi-ontwerpers inmiddels hun eigen smoel hebben gevonden. Maar nee hoor.

Dreame laat zien dat schaamteloze inspiratie nog springlevend is. Hun eerste elektrische auto gaat binnenkort onthuld worden op CES 2026 in Las Vegas. Eerder leek het design op een Bugatti Chiron, maar nu gaat het merk nog een stapje verder.

De Chinezen zijn terug naar de tekentafel gegaan. Geen Chiron meer, maar de extreem zeldzame Bugatti Brouillard. Ach ja, waarom ook niet. Moet je dit nu zien als een belediging of een compliment voor Michel Perridon?

Een kleine opfrisser. De Brouillard is een one-off coupé, losjes gebaseerd op de Bugatti Mistral uit 2022, die op zijn beurt weer op het Chiron-platform staat. De one-off is de eerste in een reeks one-offs die Bugatti gaat maken. Een auto geheel naar de wens van de klant. De eerste in deze reeks was voor niemand minder dan Michel Perridon.

De overeenkomsten zijn overduidelijk. De LED-dagrijlichten die bijna één-op-één lijken overgenomen zijn bijvoorbeeld. Ook de lakcombinatie van metallic groen met zwarte accenten langs de onderzijde is simpelweg te herkenbaar om per ongeluk te zijn. Ze doen het er om hè.

Aan de zijkant zien we nog zo’n opvallende wijziging. Waar de Chiron bekendstaat om zijn enorme C-vormige lijn in de flank, kiest Dreame nu voor een subtielere knik die overgaat in een scherpe vouw door de deuren. Precies zoals bij de Brouillard. Het is minder schreeuwerig dan voorheen, maar nog steeds allesbehalve origineel.

De onthulling van deze nieuwe Chinees is zoals gezegd op CES in Las Vegas, begin volgend jaar. Weet Perridon in elk geval waar hij zijn knokploeg moet heensturen, mocht hij of Bugatti een woordje willen wisselen met de designers. Ik voel een rechtszaak aankomen..