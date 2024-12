Waarom deze Renault een stier als logo heeft

Een logo met een stier op een Renault? Jazeker!

In onze vaste Spot van de Week-rubriek behandelen we meestal een auto die ergens in Nederland of omstreken gespot is, maar vandaag zoeken we het iets verder van huis. Autoblog-lezer @roideshollandais was namelijk in Argentinië en spotte daar een auto die hij niet kon plaatsen.

Het logo biedt ook weinig houvast, want dat is een steigerende stier. We kennen allemaal een logo met een stier en een logo met een steigerend paard, maar een steigerende stier…? Toch is deze auto geproduceerd door een heel bekend merk: het is ‘gewoon’ een Renault. Al is dit wel een hele bijzondere Renault.

IKA Torino

Deze auto begon zijn leven in 1966 als IKA Torino. IKA staat voor Industrias Kaiser Argentina. Dit is een Argentijnse autofabrikant die een joint-venture had gevormd met het Amerikaanse Kaiser. Op basis van de Rambler American bouwden zij IKA Torino, met een design van Pininfarina. Het logo en de naam zijn afgeleid van de geboortestad van Battista Farina: Turijn.

Wat heeft Renault hiermee te maken? Nou, in 1975 werd IKA overgenomen door Renault. Vanaf dat moment werd de Torino geproduceerd door Renault Argentina. Om het allemaal even samen te vatten: het is dus een Argentijnse auto op Amerikaanse basis, geproduceerd door een Franse autofabrikant, met een Italiaans design.

Torino TSX

De versie die je op de foto’s ziet is de Renault Torino TSX, die gebouwd werd van 1975 tot 1979. De TSX kun je herkennen aan de vierkante lampen in de grille (die eerst rond waren). Ook het reservewiel óp de kofferklep in plaats van eronder was uniek voor de TSX.

Net als alle andere Torino’s beschikt de TSX over een dikke zes-in-lijn, in dit geval een 3,8 liter met 203 pk. Helemaal niet verkeerd voor de jaren ’70. Naast een dikke motor had de Torino ook achterwielaandrijving, waar alle Europese Renaults in die tijd al voorwielaandrijving hadden.

Spot van de Week

In de 17 jaar dat Autoblog Spots/Autojunk bestaat is er nog nooit een Renault Torino geüpload, dus deze spot is een heuse primeur. Het is ook logisch dat er nooit één gespot is, want deze auto’s kom je eigenlijk alleen tegen in Argentinië.

Daar was @roideshollandais dus, en daarmee pakt hij deze keer de Spot van de Week. Hij krijgt als aandenken een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Alle foto’s van deze Renault Torino bekijk je op Autoblog Spots.

Meer lezen over de Renault Torino? Dat kan in deze special.