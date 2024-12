Abu Dhabi 2024: beukt Verstappen Russell terug naar Monaco in de laatste Grand Prix?

Wie heeft er eigenlijk nog zin in een laatste F1 Grand Prix van het jaar? In ieder geval McLaren. Zij starten vanaf P1 en P2 en hopen vandaag kampioen te worden. Wordt het een nachtkaars, of een spetterend einde?

De laatste dag van school is aangebroken voor de F1 coureurs vandaag. Nu zijn het allemaal volwassen mannen. Maar afgelopen week gedraagden Verstappen en Russell zich weer als schooljongens. Je voelt aan Max dat hij er een beetje klaar mee is dit jaar. Zoals hij gisteren zei over de RB20 na een vijfde plek in de kwalificatie: snel het museum inschuiven en niet meer naar omkijken. Dat het uiteindelijk een vierde plek werd omdat Hulkenberg straf kreeg, zal onze held ook niet echt uitmaken.

Voor McLaren en Ferrari is het allemaal nog wel spannend. Zij vechten om het kampioenschap bij constructeurs. Team rood moet 21 punten goedmaken op team oranje. Dat lijkt onmogelijk op basis van de gridposities, waarbij McLaren helemaal vooraan staat en Leclerc bijna helemaal achteraan moet starten. Maar goed, gekkere dingen zijn wel eens gebeurd.

Start

Het wordt meteen al een stuk spannender na de start. Verstappen verschalkt Sainz vanaf de lijn, maar de Spanjaard zal daar niet lang rouwig om zijn. Onze held karamboleert vervolgens namelijk vakkundig Piastri van de baan in de eerste knik. MV1 verliest daarmee zelf ook veel plekken. Koren op de molen van Ferrari dus. Vooral omdat Leclerc 11 plekken(!) wint voordat de onvermijdelijke Virtual Safetycar volgt. Game on.

Verstappen klaagt over de radio dat hij afgesneden werd. Maar Piastri denkt daar hetzelfde over en maakt de cynische opmerking dat Max een wereldkampioen kablabber gaan is. De wedstrijdleiding is niet onder de indruk van Max’ smoesjes en geven hem een dikke 10 seconden straf. Bottas tikt Perez aan en dat betekent voor beiden een passend einde van een moeizaam seizoen. En wellicht voor beiden eveneens het einde aan een mooie doch uiteindelijk licht teleurstellende F1 carrière…Bottas kan in tegenstelling tot Perez nog wel door. Maar voorkomen dat hij het seizoen puntloos eindigt zal normaal gesproken niet lukken.

Leclerc snijdt als een mes door de boter, maar zijn opmars stokt achter Russell. Verschillende coureurs maken een vroege stop om naar de hards te gaan. Tsunoda doet dat niet en begrijpt niet waarom. De kleine Japanner heeft bij de start veel plekken verloren door een antistall en lijkt er niet meer veel zin in te hebben. De stroggel is echt. Teammaat Lawson lijkt beter te gaan, maar bij een pitstop gaat het dan ook voor hem mis. Het linker voorwiel zit niet goed vast. Hij moet nog een keer stoppen en valt ver terug.

Mid Race

Ronde 25 komt Sainz dan binnen vanaf P2. Hij heeft ongeveer 3,5 seconden achterstand op Norris. De pitstop is foutloos. McLaren reageert een ronde later. Het moet allemaal goed gaan…en dat gebeurt. Het verschil is wel kleiner als beiden weer settelen in hun ritme. Ongeveer twee seconden is het gat. Nu is het de vraag wie er beter gaat op de harde banden. Zoals het nu gaat, haalt McLaren alsnog ‘makkelijk’ de titel binnen.

Bottas tikt dan ook nog Magnussen aan, dus hij elimineert vandaag bijna iedereen die afzwaait. Colapinto is dan al uitgevallen met technische malheur dus ook hij beleeft geen groot plezier aan zijn laatste race. Bij de Argentijn denkt iedereen dat hij nog eens terug zal komen in de sport. Maar ja, dat is ook altijd maar weer afwachten. Na zijn sensationele eerste races zullen de teams ook gezien hebben dat hij daarna iets te vaak kablabber is gegaan.

Finish

Na een veelbelovend begin valt dan de nacht over Abu Dhabi en sluimert de F1 wereld de winterslaap in. Ferrari heeft een mooie poging gedaan, maar omdat Norris soeverein wint, tikt McLaren alsnog de titel binnen. Hamilton is na een gruwelijke kwalificatie in zijn laatste race voor Mercedes opgeklommen naar P5 achter Russell. En of het getelefoneerd is of niet: hij gaat zijn jonge teammaat nog voorbij ook. Verstappen verschalkt een opnieuw sterke Gasly voor P6. De Fransman vecht Hulkenberg, Alonso en Piastri van het lijf. Rookie Doohan maakt dit weekend voorlopig weinig indruk. Hij zal nog even aan de slag moeten deze winter om volgend jaar beter voor de dag te komen.

Macca dus de kampioen van 2024. Wie had gedacht in 1998 dat het 26 jaar zou duren tot de volgende. Voor Ferrari houdt het wachten aan. Wie weet hoe lang. Lukt het volgend jaar met LEC en HAM? En is het tijdperk Red Bull voorbij of komen ze volgend jaar gewoon weer met een blepper op de proppen? De tijd zal het leren. Is het al 2025?

Uitslag