Met deze witte Audi A6 Avant is altijd netjes gereden

Echt waar, beloofd, gezworen. Oké, misschien vind je wat kleine gebruikssporen op deze Audi A6 Avant.

Het kopen van een tweedehands auto is een risico. Een auto slijt, en hoe hard dat gaat is volledig afhankelijk van hoe je rijdt. Als jij na het opstarten gelijk lekker in de toeren gaat jagen voordat jouw olie lekker warm is, is de kans op serieuze motorschade veel groter dan wanneer je hem rustig even laat draaien, daarna rustig even 10 minuten op gang laat komen en daarna pas lekker knallen. En dan nog kan het lonen om gewoon lekker rustig te doen. Soepel schakelen, koppeling juist gebruiken, waar mogelijk niet te hard remmen: alles om je auto een lekker lang leven te gunnen. En je gaat nooit 100 procent zeker weten of de vorige eigenaar de auto zo heeft behandeld of niet.

Politie

Bij sommige auto’s kun je echter wel een beeld schetsen. Zoals bij deze witte Audi A6 Avant uit 2018. Normaliter kan je er nog een beetje geheimzinnig over doen: wit, 3.0 BiTDI maar wel de kleine velgjes: dat kán een politieauto zijn, maar ook een particulier die niet wil opvallen. De Avant van de dag is er wat minder geheimzinnig over. In tegenstelling tot andere collega-politieauto’s van deze A6 is er namelijk iets minder moeite gedaan om zijn verleden als Snel Interventie Voertuig te verbloemen.

Politie-A6

Daardoor weet je één ding zeker: deze Audi A6 Avant heeft een ruig leven gehad. Een nobel leven, maar een ruig leven. Zo’n SIV moet altijd klaar staan om van 0 naar 100 te gaan in een fractie van tijd, qua inspanning dan. Met 200 achter gespuis aan, direct van stationair naar volle snelheid geknald, geen tijd om warm te draaien: deze auto heeft het allemaal moeten kunnen. En dat zes jaar en 300.000 kilometer lang. Voer voor de grap maar is het kenteken in op Google Afbeeldingen, dan zie je de auto ook in zijn politie-uitdossing zijn werk doen.

Dat zware leven levert in dit geval wel op dat de Audi A6 Avant niet helemaal feilloos is. De motor doet het, maar ‘loopt onregelmatig’. Er zit dus ergens een probleem. Voor de bovenstaande redenen niet gek. Maar goed, wellicht weet je het probleem op te sporen en is het helemaal niet zo lastig, dan ben je weer spekkoper.

Sporen

Wat je ook nog even moet doen (als je wil): de auto ontdoen van zijn politie-verleden. Oké, dat staat voor altijd vast, maar we bedoelen meer: dat zie je er momenteel nog aan af. In de voorbumper zitten nog de gaten waar de blauwe flitsers zaten. Achterop zit de scanner(?) nog onder de ruitenwisser en zien we resten van stickers. Binnenin ontbreken een paar panelen waar de apparatuur aan vast zat.

Kopen

Een zwaar politieleven, sporen van dat leven nog duidelijk aanwezig, motorschade, missende onderdelen: genoeg redenen om het niet te doen. Maar er zijn ook redenen om het wel te doen. De motorschade kan meevallen en dan heb je wel voor 9.995 euro een zes jaar oude Audi A6 Avant 3.0 BiTDI, eentje van de laatste facelift. Dat terwijl je normaal méér betaalt voor een exemplaar uit 2013 van voor de facelift meer meer kilometers. Dit is dus een heerlijke motor in de allerlaatste (en dus op papier beste) variant van de A6. Normaliter heb je 272 pk en 620 Nm, maar naar het schijnt voert de politie de BiTDI’s altijd ietsje op en mag je naar verluidt rekenen op getallen dichter bij de 350 pk en 750 Nm. Al mag je dat zelf even controleren op een rollenbank. Serieus snel en je weet dat wanneer de A6 onderhouden is, daar geen cent op is bespaard. Hij moet immers net als zijn berijders waakzaam en dienstbaar zijn.

Maak de afweging maar voor jezelf via de advertentie van de Audi A6 van de politie op Marktplaats.

Met dank aan Koen voor de tip!