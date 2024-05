Renault Rafale 300 is terugkeer van Renault Sport, eh Alpine

De Renault Rafale E-Tech 4×4 300 is een hete crossover.

Er zijn tegenwoordig telkens minder sportieve badges dan ooit, zo lijkt het. Met name bij de non-premiummerken valt dat enorm op. Eentje daarvan is Renault Sport. Daar kun je vroeger terecht voor extra sportieve uitvoeringen van de Twingo, Clio en Mégane. Tegenwoordig helaas niet meer. Er was een tijdje nog het ‘R.S.-line’ sportpakketje, maar ook dat is er niet meer.

Dat komt natuurlijk omdat Renault Sport zijn naam heeft veranderd naar Alpine. De A110 sportwagen is natuurlijk ontwikkeld door dezelfde afdeling uit Dieppe. Ze heten alleen eventjes anders.

Of nou ja anders, begin jaren ’90 heette Renault Sport nog Alpine, dus het is dus eigenlijk een terugkeer van legendarische proporties.

Renault Rafale E-Tech 4×4 300

Voor ons – de liefhebber – is er wel een klein probleempje. Er zijn geen hete Alpine-uitvoeringen van de huis,- tuin- en keuken-Renaults. Daar komt vandaag een (beetje) verandering in met deze Huishoudbeurs-Renault. Het is de Renault Rafale E-Tech 4×4 300.

Deze auto heeft een beetje een bijzondere layout. Het is namelijk een plug-in hybride met maar liefst 4 motoren! De benzinemotor is een 1.2 turbomotor met 150 pk. Dan is er een elektromotor op de vooras (70 pk) en eentje op de achteras (136 pk). Dan is er nog een starter-generator aan de transmissie met 34 pk. Leuk voor wie hier over 15 jaar aan mag gaan sleutelen.

De prestaties zijn prima. Van 0-100 km/u duurt slechts 5,4 seconden. De tussensprint van 80-120 km/u is in 4 seconden voorbij.

De accu is 22 kWh groot, dus je moet tot wel 100 km kunnen halen. Deze wielen draaien dus niet actief rond, maar actief mee. De Rafale E-Tech 4×4 300 is voorzien van meesturende achterwielen.

Beetje van Alpine en een beetje van Maggi

Nu weten we dat een PHEV met 300 pk niet zo indrukwekkend is als een benzinemotor met 300 pk. Het is een systeemvermogen van twee motoren die compleet anders te werk gaan. Ook zijn PHEV’s vaak wat zwaarder. Gelukkig is er de hulp van Alpine voor deze crossover-coupé.

Alpine heeft namelijk geholpen met de onderstelafstemming van de Rafale E-Tech 4×4 300. De intelligente actieve wielophanging is ook door Alpine ontwikkeld. Het is wel een beetje heel erg veel Lee Towers en een klein beetje van Maggi, maar met een klein beetje Maggi zijn we tegenwoordig ook al heel blij in deze zouteloze droogte.