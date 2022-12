Waarom deze tien jaar oude Nissan GT-R drie ton kost

Deze Nissan GT-R ziet er niet bijzonder uit, maar er wordt toch drie ton voor gevraagd. Dat heeft iets te maken met de vorige eigenaar.

De Nissan GT-R was bij zijn introductie al de betaalbare supercar. Nu was €120.000 geen koopje, maar bij de concurrentie was je toch echt een stuk meer kwijt. Door de jaren heen is de GT-R natuurlijk niet duurder geworden. Je kunt nu een exemplaar voor minder dan €70.000 op de kop tikken.

Er staat nu echter een Nissan GT-R te koop in Duitsland die een stuk duurder is dan €70.000. Sterker nog: deze occasion is duurder een nieuwe Nissan GT-R. De vraagprijs is namelijk €297.500. En dat is nog met Duitse btw. In Nederland zou de auto dus nog duurder zijn.

De grote vraag is natuurlijk: vanwaar deze achterlijk hoge vraagprijs? Is het een hele zeldzame uitvoering misschien? Niet echt. Het is een Black Edition, maar die is gewoon in ongelimiteerde oplage gebouwd.

De hoge vraagprijs zit ‘m in de vorige eigenaar. Dat was namelijk niemand minder dan viervoudig wereldkampioen en inmiddels pensionado Sebastian Vettel. Hij heeft blijkbaar 10 jaar geleden een keer een Nissan GT-R gekregen, toen hij voor Red Bull reed.

Dat de auto van Vettel is geweest betekent niet dat Vettel er ook in gereden heeft. De teller staat namelijk op 130 km. Ergens is dat ook wel te begrijpen. Waarom zou je in een Nissan GT-R gaan rijden als je voor je werk in een F1-auto rijdt?

De auto is daarom nog fabrieksnieuw en staat nu te koop bij Mechantronik in Pleidelsheim. Die hoopt iemand te vinden die gek genoeg is om bijna drie ton stuk te slaan op een Nissan GT-R uit 2012.