Gestolen ambulance richt ravage aan in Utrecht

Iemand vond het een goed idee om een ambulance te stelen in Utrecht.

In de game Grand Theft Auto kan het heel vermakelijk zijn om een politie, ambulance of brandweerauto te stelen. Lekker spelen met de zwaailichten. Laat dit soort praktijken inderdaad virtueel plaatsvinden. In het echt leven is het minder grappig..

Toch voltrok dit GTA tafereel zich gisteravond in 030. Iemand vond het een goed idee om een ambulance te stelen in Utrecht, om er vervolgens een dollemansrit mee uit te voeren. Het gaat hier om een Mercedes Sprinter. Tijdens de rit is de ambulance op meerdere auto’s gebotst. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De gestolen ambulance in Utrecht liep zelf ook de nodige schade op door de aanrijdingen, maar kan nog wel gerepareerd worden. De politie werd rond 22:10 uur gisteravond gealarmeerd en kon de ambulance snel lokaliseren om vervolgens de verdachte in te rekenen. De agenten in Utrecht zullen ook gek opgekeken hebben toen ze deze melding binnenkregen.

Het voertuig werd gestolen bij de Lange Nieuwstraat. Ambulancemedewerkers waren op dat moment bezig om een patiënt te helpen. De verdachte klom in de auto en ging er met de ambu vandoor. De politie heeft geen informatie over de identiteit van de verdachte bekendgemaakt. Het feit dat het voertuig gestolen werd had overigens geen verdere gevolgen voor de patiënt waar de ambulancemedewerkers op dat moment druk mee waren.

Fotocredit: Politie Basisteam Utrecht Nrd via Instagram