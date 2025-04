Waarom is deze sportversie van populaire auto nooit eerder bedacht?

Een sportieve versie van een zeer populaire SUV is ons altijd bespaard gebleven, nu wordt getoond hoe dat eruit kan zien.

Er was een tijd dat Volkswagen van veel dingen iets sportiefs probeerde te maken. Golf, Passat, Polo, zelfs Touareg: het kon allemaal. Daarna stapelden een paar problemen op. De wens om meer SUV’s te bouwen, de wens om meer diesels te bouwen en daarna de wens van de wereld om minder diesels en meer SUV’s te krijgen. De Golf is als oermodel er altijd wel als GTI en R gebleven, maar verder zijn sportieve modellen er maar mondjesmaat gekomen. Totdat de Volkswagen T-Roc R kwam, wat eigenlijk de eerste echte sportieve VW SUV is sinds de Touareg R.

Tiguan

Zo is een sportieve variant van de Volkswagen Tiguan ons altijd bespaard gebleven. Je kon de middelgrote SUV van Volkswagen vaak krijgen met prima pk-aantallen, maar ofwel niks denderends voor zijn formaat ofwel in combinatie met hybride. Een echte R (dus geen R-Line) kwam er nooit. Toch komt er nu een variant van de Volkswagen Tiguan die je zou kunnen zien als een soort Tiguan GTI.

Volkswagen Tiguan SEL Turbo

Volkswagen heeft namelijk nu deze ‘SEL Turbo’-variant van de Tiguan. SEL is gewoon hoe ze in de VS nog het trimniveau aanduiden, vooral de toevoeging ‘Turbo’ is nieuw. Dit betekent namelijk dat je de 2.0 liter TSI zonder hybride spul krijgt, terwijl bij ons de grootste motor voor de Tiguan de 1.5 is. De SEL Turbo komt op precies even veel vermogen uit als ‘onze’: 272 pk. Maar heeft daar minder hybride en dus minder gewicht voor nodig. Dat klinkt leuk, helemaal omdat VW meent dat de Tiguan lichter is dan zijn voorganger. Da’s een beetje valsspelen, want in de VS heette onze Tiguan Allspace daar gewoon Tiguan en was het altijd het verlengde model.

Echte sportversie

Volgens Volkswagen levert het merk daarmee een echte sportversie van de Tiguan af. Precieze acceleratiecijfers deelt het merk niet, wel dus 272 pk en 350 Nm. En dat in combinatie met een grotere turbo de compressieverhouding veranderd is (10,5:1) en de inspuitingsdruk verhoogd is van 350 naar 500 bar. Dat klinkt serieus. Elke Tiguan SEL Turbo is uitgerust met een automaat met acht versnellingen en hij heeft 4Motion-vierwielaandrijving.

We zouden bijna zeggen: noem het GTI, verf hem rood, voeg er tartanstoelen aan toe en je hebt een toffe Tiguan in Europa. Al is de uitvoering in deze nieuwe groene kleur met karamelkleurig interieur ook niet verkeerd. De Volkswagen Tiguan SEL Turbo is de sportversie van de Tiguan die de SUV nooit heeft gekregen.