Video: Tiguan-rijder moet nodig poepen

Eindelijk eens iemand die de ‘offroad’ capaciteiten van een SUV aanspreekt!

Al die mensen in een crossover of een SUV, maar offroad rijden ho maar! Deze Volkswagen Tiguan-rijder geeft het goede voorbeeld. De automobilist ziet een extra rijbaan in vorm van een onverharde weg. Gezien het rijgedrag moet deze persoon hoogstwaarschijnlijk heel nodig poepen. Aan de kant!

Bekijk ook deze video: Remmen is angst