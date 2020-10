Waarom James May zijn Ferrari verkoopt - Autoblog.nl

James May geeft een hele plausibele reden aan voor het verkopen van zijn Ferrari. Hij ziet er de lol niet meer in van in.

De hoogtijdagen van het trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May liggen inmiddels achter ons. The Grand Tour is een aardige poging, maar zo episch als het oude Top Gear is het nooit geworden. De heren zitten ook achter het online autoplatform Drivetribe. Zeker niet elk filmpje op het YouTube-kanaal is even boeiend. James May die in een video uitlegt waarom zijn Ferrari mag vertrekken is wel de moeite waard.

Je hoeft niet de hele 7 minuten uit te zitten om het verhaal van May te begrijpen. En de samenvatting is eigenlijk simpel. Sportauto’s en supercars van vroeger zijn nu niet meer zo leuk om te rijden als vroeger, concludeert May. Reden voor hem om afstand te nemen van zijn Ferrari 308 GTB uit 1977. De auto stond te verstoffen in zijn garage en hij reed er eigenlijk nauwelijks mee in vergelijking met zijn andere auto’s. Zo heeft Captain Slow onder andere een Ferrari 458 Speciale.

De Ferrari van James May staat te koop bij een specialist in Kent voor 69.995 Britse pond. Dat komt omgerekend neer op zo’n 77.200 euro. Met het stuur ‘aan de verkeerde kant’ zal de volgende koper zich waarschijnlijk in Engeland bevinden. Voor het Europese vasteland is deze 308 GTB niet zo interessant. Zet een kop koffie of een bakkie thee en luister naar de motivatie van de langharige grijsaard. Het is best interessant!