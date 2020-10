Mercedes Vito POWER Edition voor de ondernemer met haast - Autoblog.nl

Haastige spoed is zelden goed? De Mercedes Vito POWER Edition wil het tegendeel bewijzen.

Een nieuwe bestelbus kopen? Als je de Vito als model overweegt en iets bijzonders wil hebben moet je deze Mercedes Vito POWER Edition eens bekijken. De benaming is wat discutabel. De naam slaat niet op een Phil Taylor die de bestelauto met een setje dartpijlen komt afleveren, maar op het uiterlijk en de prestaties van de compacte bedrijfswagen.

Het is niet zozeer dat de Mercedes Vito POWER Edition zoveel unieke aspecten heeft. Eigenlijk is het een busje met wat zaken die normaal gesproken een optie zijn. Tel daar een paar sportieve accentjes bij op en klaar is kees. Volgens de Duitse autofabrikant scheelt het je 2.700 euro in vergelijking met het los aanvinken van al die extra’s.

De Vito POWER Edition komt met de 119 CDI of de 124 CDI. Laatstgenoemde is natuurlijk het leukste. Je hebt dan 237 pk en 500 Nm koppel. Daarmee komt de 2.0-liter turbodiesel prima van z’n plek. Standaard is de motor gekoppeld aan een 9G-TRONIC-automaat.

Je kunt de Vito POWER Edition herkennen aan de spiegelkappen met striping, spoiler en striping op de zijkant. Is toch weer 5 pk hè. Verder heb je instaplijsten met POWER Edition, privacy glass en 18-inch lichtmetalen velgen. Mocht dat nog niet genoeg zijn kun je upgraden naar 19-inch.

Voor 39.995 euro exclusief BTW en BPM is Mercedes Vito POWER Edition de jouwe. Er worden maximaal 30 stuks gemaakt. Koning van de bouwplaats of toch een beetje kitsch?

Dat een Mercedes Vito best lekker gaat op de autobahn is te zien op onderstaande video: