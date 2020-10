Volvo XC40 P8 Recharge - rijtest en video - Autoblog.nl

De volledig elektrische Volvo XC40 P8 Recharge heeft een beetje moeilijke naam, maar dat nemen we hem niet kwalijk in de rijtest.

De XC40 is gebaseerd op het compacte platform van Volvo: het CMA platform. Concerngenoot Polestar bouwt daar de Polestar 2 op en Lynck&Co gebruikt dit platform ook. Er is direct tijdens de ontwikkeling medio 2014 rekening gehouden met niet alleen benzines, diesels en PHEV’s, maar ook met een volledig elektrische variant. Anders dan andere fabrikanten hoefde Volvo dus geen trucs uit te halen om het accupakket een plek te kunnen geven.

Het accupakket is verwerkt in de bodem en heeft onderaan een H-vorm. De bovenste laag heeft een T-vorm, waardoor je in het interieur niets merkt dat dit een elektrische Volvo XC40 is. De achterbak is ruim genoeg en de achterbank is best riant.

Zwaar is het accupakket natuurlijk wel, de 27 modules van 12 cellen komen aan een totaalgewicht van zo’n 500 kg. Gezien de ambities van Volvo op veiligheidsgebied is er het een en ander verstevigd om aan hun eigen eisen te voldoen.

De bruto accu capaciteit van de Volvo XC40 P8 Recharge is 78 kWh, maar netto is er 75 kWh beschikbaar. In het vergelijk met de qua aandrijving gelijke Polestar 2 heeft de elektrische XC40 iets minder range, de iets hogere koets heeft een minder gunstige stroomlijn. De P2 haalt in de WLTP test 470 km, de XC40 P8 Recharge komt tot 418 km. Hoeveel daarvan in de praktijk nog overblijft is nog af wachten, maar 350 km zou moeten kunnen.

Laden elektrische Volvo XC40

Het goed kunnen laden is bijna net zo belangrijk als de range. Ervaren EV rijders weten dat er een verschil is tussen AC laden (thuis en publiek) en het DC snel laden, wat je bijvoorbeeld langs de snelweg kan doen. Net als zijn zustermodel Polestar 2, zijn de laadspecificaties op orde. We hoefde tijdens de korte rijtest van de elektrische Volvo XC40 P8 Recharge niet zelf te laden, maar op papier zit het snor.

Het reguliere (AC) laden kan de elektrische XC40 via een driefase aansluiting met maximaal 11 kW. In maximaal 8 uur is de XC40 P8 Recharge dus weer 100% opgeladen. Snel laden kan tot maximaal 150 kW, van 0-80% is dan in 40 minuten geklaard.

De snelste Volvo XC40

Volvo gebruikt al enkele jaren cijfers om het prestatieniveau aan te geven. Het cijfer 8 is nu het maximale wat ze gebruiken en dus mag je er vanuit gaan dat de XC40 P8 Recharge geen lullig apparaat is. En dat is ook zo, op beide assen is een motor gemonteerd van 204 pk. Bij elkaar opgeteld heeft de vierwielaangedreven Volvo XC40 P8 Recharge dan ook 408 pk vermogen en 660 Nm aan maximum koppel. De sprint naar de 100 doet de elektrische XC40 in slechts 4,9 seconde. Dankzij AWD zonder drama, behalve dat dit wederom een auto is met best een misselijk makende acceleratie.

Vergeleken met zijn benzine- en dieselbroers stuurt de Volvo XC40 P8 Recharge een stukje beter. Het lage zwaartepunt helpt daar een stukje bij, maar ook de aandrijflijn draagt zijn steentje bij. Beide assen krijgen evenveel koppel toebedeeld en daarmee heeft de elektrische XC40 een erg neutrale wegligging. Je moet overigens ook weer geen wonderen verwachten, het blijft een crossover die hoog op zijn pootjes staat. Zodra je de XC40 P8 wat meer een bocht insmijt, protesteert de Zweed een beetje, en schuift uiteindelijk wat over de voorwielen weg. Veilig dus en dat past wel bij de auto en bovenal het merk Volvo.

Lekker praktisch

Onbewust maak je tijdens een rijtest van de elektrische Volvo XC40 P8 Recharge elke keer de vergelijking met de Polestar 2. En die moet absoluut zijn meerdere erkennen in de XC40 P8, die vooral op de achterbank veel meer ruimte heeft. Met vier volwassen in een XC40 is echt geen issue en de bagageruimte is met 414 liter aan ruimte ook zeer OK. Voorin is nog een frunk te vinden, die 31 liter groot is. Leuk voor de laadkabel (als je die niet zo vaak gebruikt) of sneeuwkettingen.

Het interieur is typisch Zweeds, strak en modern vormgegeven. Ouderwetse tellers zien we bij Volvo al een tijdje niet meer, maar het hele infotainment systeem heeft een grote overhaul gekregen. Voortaan wordt het infotainmentsysteem gebaseerd op Android en maakt het in grote mate gebruik van Google diensten. De rijtest van de Volvo XC40 P8 Recharge was (deze keer) maar enkele uren, dus we hebben het systeem nog niet helemaal kunnen fileren. De eerste indruk is echter erg goed.

Anders dan bij Apple Carplay en Android Auto systemen, worden navigatie aanwijzingen ook voor je neus getoond. De Google Maps gebaseerde navigatie heeft tegenwoordig ook informatie over alle laadpalen, hun bezetting en met hoeveel procent resterende accucapaciteit je daar zal aankomen. Hoe het niet Android HMI omgaat met langere, complexere routes en meerdere laadstops konden we nu niet testen, maar de basis staat in ieder geval.

De spraakherkenning is ook al netjes geïntegreerd met de auto, dus je kunt niet alleen het weer opvragen, maar ook hoever je nog kunt rijden met de acculading.

Voor de caravan liefhebbers onder jullie is het goed om te weten dat de Volvo XC40 P8 Recharge een trekgewicht van 1.500kg heeft en dat het systeem Trailer Stability Assist helpt om de boel in gareel te houden.

Prijs en conclusie

Volvo Nederland heeft er voor gekozen om (nu) alleen een redelijk volle XC40 P8 Recharge in de markt te zetten. Tot de standaarduitrusting behoort onder andere het R-Design pakket, 19 inch lichtmetalo’s en IntelliSafe Pro Line (BLIS, Pilot Assist, RCTA). Voor dit jaar (2020) zijn alle elektrische XC40’s al vergeven, maar ook voor volgend jaar is XC40 P8 Recharge een interessante kandidaat.

Ruim genoeg, méér dan genoeg power, een goede range en goede laadmogelijkheden. Combineer dat met de prima afwerking en Volvo minded Nederland zal de XC40 P8 Recharge zeker in de armen sluiten. Ook met een iets hogere bijtelling.