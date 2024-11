Waarom ook jij een proefrit wil maken bij een Mercedes-dealer

Een Mercedes-dealer gaat ervoor zorgen dat iedereen een proefrit wil maken.

Als jij geïnteresseerd bent in een auto, dan is een proefrit maken altijd een dikke aanrader. Je kan natuurlijk erop vertrouwen dat tijdens rijtesten van Wouter en Martijn hun mening aansluit op die van jou, maar zelf even rijden geeft je alle antwoorden. En of een auto natuurlijk technische problemen heeft mocht je een tweedehandsje kopen.

Proefrit

Tijdens proefritten kun je natuurlijk een redelijk beeld krijgen van een auto, maar je moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat zo’n proefrit vaak betekent dat je op de openbare weg bent en je dus alles een beetje redelijk moet houden. Dat kan anders, dankzij een Mercedes-dealer in Canada.

Landingsbaan

Deze dealer in Calgary heeft namelijk iets bedacht. Het bedrijf zit in het centrum van de Canadese stad, maar heeft ongeveer een uur ten zuiden een groot terrein gekocht met een gigantische landingsbaan erop. Op deze 1,5 kilometer lange rechte lijn kun je de Mercedes echt eens op zijn staart trappen. Helemaal voor de AMG-modellen een manier om eens te zien waartoe ze in staat zijn.

Records

De Mercedes-dealer moet nog gaan bouwen op het terrein, dus verwacht niet dat je er morgen al terecht kan. Volgens de eigenaren heeft er ooit al iemand 267 kilometer per uur gehaald op de landingsbaan. Dat moet beter kunnen, aldus de Mercedes-dealer. Er wordt niet duidelijk gemaakt hoe het zit met verzekeringen en garanderen dat mensen zichzelf niet door onkunde ter pletter rijden. Wel dat na het openen van de landingsbaan er ook gekeken wordt naar het bouwen van een driftbaan en een offroad-parcours voor potentiële G-Klasse-kopers. (via CTV News Calgary)