Zo goedkoop is een BMW i8 tegenwoordig

Wil jij een ‘supercar’ van BMW bezitten met een groen (of eigenlijk blauw) tintje? Zo duur is de BMW i8 helemaal niet meer.

De periode net na 2010 was erg interessant wat betreft EV’s. Eigenlijk was er niks op de markt wat klonk als een compromisloze auto, maar wel veelbelovend leek. BMW was er bijvoorbeeld vroeg bij met hun i3, die eigenlijk een beetje geplaagd werd door lange laadtijden en een klein rijbereik. Want verder was de auto best een toffe propositie voor zijn geld. En dan was er nog de i8. BMW dacht namelijk dat men pas echt warmloopt voor EV’s als je ze combineert met een portie sportiviteit.

BMW i8

De BMW i8 was namelijk geen EV, maar een plug-in hybride. Wel eentje waar de 1.5 liter grote driecilinder (dezelfde B38-driecilinder als de ’16i’-modellen en de MINI Cooper) een soort bijrol had en het totaalplaatje van 362 pk vooral bereikt werd dankzij de elektromotoren. En dat in een bijzondere futuristische koets met vleugeldeuren, waarmee het supercargevoel compleet is. De i8 had niet per se supercar-specs, overigens.

BMW i8 occasion

Nieuw was de BMW i8 prijzig: in Nederland ruim 140.000 euro zonder opties. Maar goed, we hebben het dan over 2014. Kan je hem tien jaar later al een keer betalen? Ja en nee. We willen het bedrag niet bagatelliseren, maar vergeleken met de nieuwprijs kan je ‘m goedkoop scoren.

Op Marktplaats staat bijvoorbeeld deze First Edition bij een dealer. Een flink ervaren model, bijna 180.000 kilometer. Gezien het feit dat de i8 een notoir moeilijke instap heeft, best een kunst. Verder oogt ‘ie dikke prima, dus (moeilijk) instappen maar. En dat kan al vanaf 49.950 euro. Nieuw kostte dit grijze exemplaar 149.300 euro, dus da’s een ton minder. Toffe bak toch? Koop dan?!?

Nóg goedkoper

Of, wacht even: het kan nog iets goedkoper. Er staat namelijk nog één BMW i8 te koop bij een particulier. Iemand die de teller tot 258.000 kilometer heeft laten doorlopen. En er maar vier foto’s van heeft en niet heel veel informatie. Behalve dat de eigenaar dit exemplaar uit 2015 expres heeft gekocht om dagelijks mee te rijden, en daar trots op is. Zo trots dat hij ‘m wil verkopen om een i8 Roadster te kopen. Aan de foto’s te zien hebben we het vermoeden dat hij ook nog een 1 Series M Coupé heeft.

Informatie die we dan weer wel interessant vinden: de eigenaar vraagt er 40.000 euro voor. 40k! Voor een i8! Dat klinkt als erg weinig, het is dan ook 110.000 euro minder dan des tijds nieuw in 2015. En dat voor een driecilinder BMW-‘supercar’.

We vinden je wel een lefgozer als je deze auto echt dagelijks rijdt, maar waarom ook eigenlijk niet? Dat kan je overnemen van deze eigenaar voor de prijs van een Golf met een paar opties. Durf jij het aan?

Met dank aan Maurice voor de tip!