Mercedes cancelt ontwikkeling van EV Toppers

Dat is wel schrikken, Mercedes cancelt de ontwikkeling van EV-toppers.

We waren zo trots op Mercedes! In relatief korte tijd, pompte het merk uit Stuttgart een complete elektrische modellijn uit de grond. Het begon met de EQC, maar al snel kwamen daar de (adem in) EQA, EQB, EQE, EQE SUV, EQS, EQS SUV, EQT en EQV bij (adem uit) Daar is sinds kort een elektrische G-Klasse bijgekomen die géén EQ-heet.

Bij Mercedes is er een tweedelige strategie. De kleinere modellen en bedrijfswagens delen hun basis met een model die je ook kan krijgen met een verbrandingsmotor, de grotere modellen (EQE- en EQS-derivaten) staan op een uniek platform. Die modellen zijn er al een paar jaar, dus is Mercedes logischerwijs bezig met de opvolgers ervan.

Mercedes cancelt elektrische toppers

Maar wat blijkt, volgens Handelsblatt heeft Mercedes de modellen keihard gecanceld. Het Duitse luxemerk was bezig met de ontwikkeling van het MB.EA Large-platform. Daarop moesten de opvolgers van de EQE- en EQS-modellen gebouwd gaan worden. De reden dat Mercedes dit doet is simpel: geld. Het gaat zo ongeveer 4 tot 6 miljard aan ontwikkelingskosten schelen. Omdat de huidige modellen niet zo goed verkopen als gehoopt (en verwacht), moet Das Haus zijn doelen bijstellen.

Dat men stopt met de ontwikkeling van het MB.EA-Large-platform wil niet zeggen dat er niets meer gedaan wordt op het gebied van elektromobiliteit. Het MB.EA-Medium-platform is namelijk óók in ontwikkeling en die komt er sowieso! Dat is namelijk het platform waarop de elektrische C-Klasse en GLC gebouwd gaan worden.

Er komen WEL opvolgers

Betekent dit dat Mercedes stopt met de grote luxe elektrische auto’s? Nee, de huidige modellen worden uiteraard alsnog periodiek verbeterd. Zo heeft de EQS net een kleine opfrisbeurt gehad. Daarnaast zullen de EQE en EQS gewoon opvolgers krijgen. Deze staan dan op een doorontwikkeld platform en dus niet een nieuw bodemsectie.

En met doorontwikkeld bedoelen we ook echt verbeterd, dus met 800V-architectuur (in plaats 400V van de huidige modellen) en accu’s met een hogere energiedichtheid. De elektromotoren moeten dan ook efficiënter zijn.

Via: Autocar