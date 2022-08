Waarom zou jij een BMW M3 willen

De BMW M3 is een van de leukste BMW’s ooit gemaakt!

Al sinds 1986 is de BMW M3 (toen kwam de E30 op de markt) de pretlettercombinatie van het merk uit München. BMW combineerde met de M3 hun motorsport-activiteiten samen met de compacte en chique 3 Serie. De auto was op het circuit een enorm succes, de auto won vele toerwagen-kampioenschappen. De straatauto’s spreken nog altijd zeer tot de verbeelding. Na de E30 was er van elke generatie een M3.

Het leuke van een M3 is dat het niet één auto is. Naast de verschillende generaties zijn er ook diverse carrosserievarianten van de auto. In eerste instantie was er alleen een tweedeurs coupé, een cabriolet volgde later. Van sommige generaties is er ook een sedan. Met de G8X-generatie is er voor het eerste zelfs een stationwagon-versie, de M3 Touring. Wel even een ding om op te letten, de coupé en cabriolet gaan sinds 2013 als ‘M4’ door het leven.

Wat maakt de M3 dan zo leuk? Simpel, het zijn auto’s die bijna alles kunnen. Het is in basis een BMW 3 Serie, dus een luxe en sportieve middenklasser die praktisch genoeg is om elke dag te gebruiken. Een M3 zal ook nooit teleurstellen qua prestaties: het is altijd het topmodel geweest van de 3 Serie, dus je hebt altijd meer dan voldoende vermogen.

Maar een M3 koop je niet alleen vanwege het grote vermogen. Dat is meestal in lijn met dat van de concurrentie. Als het aankomt op wegligging staat de M3 vaak wel een stapje hoger dan zijn tegenstrevers. Mede daardoor zie je ze geregeld op het circuit tijdens een trackday.

Van de M3 heb je diverse smaakjes, naast de genoemde carrosserievarianten. De meest bekende is de M3 Competition. Deze heeft meer vermogen, gewijzigde ophanging, andere programmering voor het sperdifferentieel en het stabiliteit-systeem en andere stoelen. Daarnaast kun je met diverse BMW M Performance parts je M3 achteraf nog wat dikker aankleden. Zeldzamer zijn de iets lichtere en meer hardcore M3 CS-varianten. Uiteraard zijn er ook diverse speciale uitvoeringen die net even wat leuker zijn.

Leuk weetje met de M3. Sinds 2014 heet dit model de neus van de M3 en dus een sportievere coupe-neus. In 2021 krijgt de M3 dezelfde bijzondere neus als de M4.

De BMW M3 is overigens niet het enige BMW M-model in de range. Een maatje kleiner is de M2. De M4 is technisch gezien nauw verwant aan de M3, maar is dus de tweedeurs coupé of cabriolet. De M5 sedan is een volle maat groter. De BMW M3 kun je nieuw nog gewoon bestellen bij de dealer. Mocht dat net iets te prijzig zijn, er is een enorm aanbod van occasions in ons land.