Autoblog Formule 1 zomerrapport Deel 2

We schiften de jongens van de mannen (m/v/i) in het Formule 1 zomerrapport deel 2!

In de Formule 1 is het altijd heel erg lastig te bepalen wie het beste is. Ja, je kan de stand in het kampioenschap erop na lezen. Dat geeft echter niet altijd een correct beeld. Je hebt te maken met allerlei omstandigheden in deze sport. Safetycars, weer en geluk kunnen een (grote) rol spelen. Sowieso, alle F1-coureurs zijn helden en presteren dingen die maar weinigen op deze aardkloot voor elkaar krijgen.

Maar toch maken we een schifting. We hebben alle races gekeken en geanalyseerd. Soms kan een coureur die achteraan rijdt, toch een topprestatie leveren en een coureur die telkens op het podium staat, matig presteren. Daarom hebben we het Autoblog Formule 1 Zomerrapport. Vorige week hadden we deel 1, met de plaatsen 20 tot en met 11. Maar nu gaat het om de echte toppers. Bij deze dus deel 2, van het Autoblog Formule 1 zomerrapport!

Valtteri Bottas

Positie in WK-stand: 9

Aantal punten: 46

Cijfer: 7,5

Bij Mercedes kon Bottas nooit een potje breken. Althans, niet écht. Hij was aangenomen om de plotseling vertrokken Rosberg te vervangen. Om elke vorm van rivaliteit te voorkomen, kreeg hij duidelijk de opdracht om vooral Hamilton niet in de weg te zitten. Nou was dat ook zonder die opdracht lastig geworden, maar aan de kant moeten gaan en slechtere strategieën krijgen helpt ook nooit. Bij Alfa Romeo is VB77 helemaal ontketend.

Hij is de absolute teamleider op het moment. In de kwalificaties weet Bottas geregeld voor een verrassing te zorgen. Ook is hij in de race (ietsje) agressiever dan voorheen. Het is nog altijd een coureur van de ‘nette lijnen’ rijden in plaats van een vechter, maar hij zit dit jaar duidelijk een stuk beter in zijn vel. De resultaten van Alfa Romeo zijn gedurende de eerste siezoenshelft ietsje minder geworden en af en toe komt teamgenoot Zhou inmiddels wat dichterbij. Onder de streep wint Valtteri echter dik het kwalificatieduel en heeft hij veel meer punten gepakt. Wat is het toch een geweldige vent!

Kevin Magnussen

Positie in WK-stand: 11

Aantal punten: 22

Cijfer: 8-

De grote verrassing zou niet eens mee hebben gedaan dit jaar! Magnussen was namelijk al geen Formule 1-coureur meer, mede dankzij Nikita Mazepin. Vanwege de oorlog in Oekraïne, dumpte men echter Mazepin en belde de tofste teambaas ooit zijn oude makker Magnussen. Een gouden keuze, want je hebt bij Magnussen het idee dat hij constant het maximale (soms zelfs iets meer) uit de auto haalt.

Qua coureur en houding doet hij ons erg denken aan Jos Verstappen. Talentvol en vechtlust, zich niet druk makend om wat andere denken. Waarom staat hij dan niet hoger? Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de echte toppers en Magnussen mag op zijn leeftijd een risicootje minder nemen. En als ‘ie het toch doet, moet het minder vaak schade opleveren. Bij Max heb je die groei wel gezien, bij de oudere Magnussen (nog) niet.

Sergio Pérez

Positie in WK-stand: 3

Aantal punten: 173

Cijfer: 8-

Opportunisten hebben al gescandeerd dat Perez een eerlijke kans moet krijgen met Verstappen te vechten om nummer 1 status in het team. Qua punten zat het na Monaco best dicht bij elkaar met Verstappen (mede dankzij een uitvalbeurt minder voor de Mexicaan). Maar dat is natuurlijk, eh, opportunistisch. Hij heeft één race gewonnen (Monaco) en verder een paar puike podia gescoord, maar Max was echt wel nog een stukje beter.

In totaal heeft Perez vijf tweede plaatsen gehaald. Iets dat je ook mag verwachten van een coureur in een Red Bull. Maar je moet het toch nog wel even doen. De aanrijding met Russell op Oostenrijk was absoluut niet nodig, zeker niet met het constructeurskampioenschap in het achterhoofd. De Red Bull was sowieso snel genoeg geweest om de Mercedes later in te pakken en voor te blijven.

Fernando Alonso

Positie in WK-stand: 10

Aantal punten: 41

Cijfer: 8

De oude vos is zijn streken nog lang niet verleerd. Zowel qua rijden als in het zakendoen heeft Fernando Alonso maar een prioriteit: zichzelf. Dat klinkt veel negatiever dan dat wij bedoelen. De Formule 1 is keihard en je zult keuzes voor jezelf moeten maken. Alonso laat geregeld zien dat hij wat dat betreft uit het juiste racehout is gesneden.

Daarbij begint hij qua punten nu ook hard in te lopen op zijn teamgenoot. Alonso kwalificeert zich beter dan teamgenoot Ocon en dat is zeker geen pannenkoek. Op momenten, zoals in Canada, verraste hij in de regen vriend en vijand met een P2 tijdens de kwalificatie. In een Alpine! Doet ‘ie toch goed met zijn vier decennia leven achter de rug. Het valt voor Alonso wel even te bezien hoe zijn tweede seizoenshelft verloopt, nu hij ietwat onhandig vertrekt bij team blauw-roze.

Carlos Sainz

Positie in WK-stand: 5

Aantal punten: 156

Cijfer: 8

Carlos Sainz hoort hoger te staan in het Formule 1 zomerrapport Deel 2, zou je denken. Maar vergeet niet dat Sainz in het begin van het seizoen bijzonder veel moeite had om die Ferrari SF-75 onder controle te houden. Ten opzichte van zijn teamgenoot, gaf Sainz bovendien geregeld meer dan een halve seconde toe in de kwali. Dat is gewoon te veel voor iemand als Sainz. In feite was in de eerste helft van de eerste helft, Perez relatief gezien beter dan Sainz.

Na wat wijzigingen aan de auto en een mentale opkikker in de Grand Prix van Engeland, gaat het echter ineens veel beter voor Carlos. Dat zie je in de kwalificaties en in de race. Ook een goed punt bij Sainz is dat hij een beslissing van het team durft tegen te spreken. Denk aan de GP van Engeland 2022 en Hongarije. Het tekent dat CS55 tijdens het sturen ook de race goed leest en dat is bij Ferrari wel eens handig. De in principe snellere Leclerc, zie je dit voorlopig nooit doen. Als Carlos de pace nog iets beter voor elkaar krijgt, kan hij zijn matige seizoenstart doen vergeten en nog eenvoudig stijgen in dit overzicht.

Lewis Hamilton

Positie in WK-stand: 6

Aantal punten: 146

Cijfer: 8+

Lewis, Lewis. Wat is het toch een bijzonder verhaal. Als je zijn interviews van 2007 ziet en die van nu, is het een compleet andere man. Maar daar gaan we niet over oordelen, het gaat om de prestaties op asfalt. Dat is en blijft bij Lewis altijd goed voor elkaar. Het begin was echter niet denderend dit jaar. Hamilton moest duidelijk wennen aan de Mercedes W13, meer dan teammaat Russell. Niet door Q1 komen in een Mercedes is pijnlijk. Daarbij moeten we aantekenen dat Hamilton af en toe aan het experimenteren was met rare setups om te zien of iets aansloeg dat Mercedes vooruit zou helpen.

Dat is nu niet meer het geval. De auto gaat iets beter en ineens zit Lewis weer in de buurt, zo niet voor zijn teamgenoot. Hoe anti-woke je ook bent, je kan niets inbrengen tegen het pure racetalent van Hamilton. Zowel op Silverstone als de Hungaroring, presteerde hij uit de kunst en was het een genot om naar te kijken. Sterker nog, we gunnen de beste man absoluut een overwinning dit jaar. Jammer alleen dat als het nog gebeurt, hij je dat daarna meteen laat bezuren met standaard uitspraken over hard werk van het team en iedereen de beste fans ter wereld noemt.

Charles Leclerc

Positie in WK-stand: 2

Aantal punten: 178

Cijfer: 8,5

Eigenlijk is dit niet fair en moet Charles hoger staan in het Formule 1 Zomerrapport Deel 2. Charles Leclerc is namelijk een van de smaakmakers dit seizoen. Leclerc is ongenaakbaar in de kwalificaties. Feit is echter dat hij linksom of rechtsom met een best vaak superieure auto, 80 punten minder heeft dan Max Verstappen.

En ja, we weten dat Ferrari de grootste vijand is van Ferrari dit seizoen. De onbetrouwbaarheid kunnen we Leclerc niet aanrekenen. Maar de tactische blunders wel. Waar Sainz geregeld zijn team tegen durft te spreken, luistert Leclerc gedwee. Het is goed om je team te vertrouwen, maar je moet ook zelf blijven denken en tegengas geven als je denkt dat ze er naast zitten.

Naast de missers van zijn team heeft Leclerc ook een paar foutjes gemaakt, met vrij grote gevolgen. Zoals hij zelf al concludeerde: die fouten horen niet bij een coureur met aspiraties om wereldkampioen te worden. Desalniettemin: als CL16 de tweede seizoenshelft iets assertiever is naar zijn teamleiding en iets meer op safe rijdt, kan hij het Verstappen mogelijk alsnog erg lastig maken.

Lando Norris

Positie in WK-stand: 7

Aantal punten: 76

Cijfer: 9

Als het verschil tussen het teamgenoot zo groot is, dan moet je wel een topprestatie leveren. Nu is Ricciardo al 1,5 jaar uit vorm, maar Norris zit ook al 1,5 jaar op de top van zijn game te presteren. Ook aan het einde van de race is hij uiterst scherp en heeft hij aan een halve kans voldoende om een 1 of 2 plaatsen hoger te eindigen. Ondanks dat hij heel volwassen rijdt, heeft hij nog voldoende bravoure.

Omdat Ricciardo zo erg aan het stoeien met de auto is het in zekere zin ook een beetje moeilijk om Norris goed in te schatten. Maar de Brit is zevende in het kampioenschap en daarmee ook op papier ‘best of the rest’ met die oranje zeepkist. Dit terwijl het stiekem lijkt alsof de Alpine de snellere auto is op het moment. Norris weet met zijn prestaties de tekortkomingen van de McLaren MCL36 goed te maskeren. Het podium in Imola was ietwat gelukkig, maar ook een heldendaad.

George Russell

Positie in WK-stand: 4

Aantal punten: 158

Cijfer: 9+

George Russell verdient de tweede plaats met volle glorie. Hij heeft er een gigantisch goede eerste seizoenshelft op zitten. Hij komt vanuit een enigszins brakke Williams bij een topteam, waarbij alles al sinds 2014 om L. Hamilton draait. Russell hoor je bijna niet, klaagt weliswaar sporadisch op de radio, maar niet meer dan zijn concullega’s en rijdt eigenlijk vooral vrij onopvallend zijn rondjes. Maar dat zijn wel allemaal toprondjes.

Russell finisht structureel in de punten én behaalt geregeld het podium. Hij dwingt ook af en toe zijn geluk af door zijn team tegen te spreken en langer buiten te blijven, of om juist eerder naar binnen te gaan. Daarbij heeft hij zijn eerste pole inmiddels gehaald! Dat was een fraaie met de Merc die zeker over een ronde doorgaans (nog) niet de snelste auto is. Waarom staat George dan niet hoger? Simpel: Lewis Hamilton begint nu op hem in te lopen, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat Russell met meer ervaring bij Mercedes steeds gevaarlijker voor Lewis zou worden. Bovendien is er nog die andere man in het veld…

Max Verstappen

Positie in WK-stand: 1

Aantal punten: 258

Cijfer: 9,5

Tja, als je niet (altijd) de snelste auto hebt en je staat met 80 punten voor, dan doe je het buitengewoon goed en verdien je het op de eerste plaats te staan. Daar heb je geen oranje bril voor nodig. Sterker nog, elke andere positie op deze lijst voor onze held, zou niet geloofwaardig zijn. Max Verstappen rijdt een ijzersterk seizoen. In de kwalificaties komt het er niet altijd uit (mede vanwege het hoge gewicht van de auto), maar in de race is Verstappen bijna ongenaakbaar.

MV1 is ook een (nog) volwassenere coureur dan vorig jaar. Gek genoeg leek hij in het begin van het seizoen toen de RB18 een paar keer uitviel erg gestressed. Maar inmiddels is Verstappen kalmer dan ooit. Kijk maar eens goed naar zijn start bij de afgelopen Grand Prix, waar hij voornamelijk uit de problemen bleef, in plaats van direct een paar plaatsen te willen goedmaken en dan stranden in bocht één.

Hij wint de races waarbij eigenlijk Leclerc of Sainz de favorieten zijn. In veel gevallen houdt hij de schade enorm beperkt en finisht hij vervolgens op P2 (Oostenrijk) of P3 (Monaco). Daarom is de nummer 1 voor Max Emilian de enige mogelijke positie in het Autoblog Formule 1 zomerrapport Deel 2.

Meer lezen? Check hier het Autoblog Zomerrapport: deel 1!