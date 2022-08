Mercedes E-Klasse neemt duik in Middellandse Zee

Woeps, foutje. De eigenaar van deze Mercedes E-Klasse heeft niet goed opgelet, waardoor zijn auto in het water kwam te staan.

Afgelopen weken is het behoorlijk warm geweest, ook hier in Nederland. Veel mensen zoeken dan wat verkoeling en gaan dan naar het strand. Dat dacht deze eigenaar van een Mercedes E-Klasse ook. Trailer met bootje achter je auto hangen en gaan. Helaas pakte de dag toch wat anders uit.

Mercedes E-Klasse in het Spaanse water

Als je een boot te water zou willen laten, is een aflopende helling in het water wel zo prettig. Vaak zie je deze in havens. Watersporters laten hun boten of waterscooters daar van hun aanhanger glijden. Soms wil je ergens varen waar een dergelijke helling niet is, en dan kan dit gebeuren.

Wij zien een Mercedes E-Klasse van het vorige model. Dit model werd geproduceerd tussen 2016 en 2020. Dit is een pre-gefacelifte E-Klasse en zo te zien een diesel aangedreven variant. Toch zonde dat het blijkbaar is ingehaald door de zoute golven. Als iets slecht is voor je auto, is het wel zon, zout en wind. De eigenaar had sowieso een slechte dag, want de politie gaf hem ook nog eens boete voor dit illegale rijgedrag.

De foto van de witte Mercedes in het water is afkomstig van de politiedienst van Santa Pola. Zij kwamen het voertuig op het strand tegen, toen zij op patrouille waren. Het spreek voor zich dat het te water laten van je boot op deze manier niet mag. De boete was dan ook niet mals om zo te ‘parkeren’ op het strand in het hoogseizoen. De watersporter mag € 751 aftikken.

Strand

De eigenaar van de Mercedes-Benz zal de volgende keer dit wel anders doen. Want hij heeft niet alleen een boete en een zoute auto, maar ook sleepkosten. Met een tractor moet het toch wel te doen zijn om de auto van het strand te trekken. Overigens blijkt uit diverse Spaanse reactie bij dit bericht op Facebook, dat er te weinig hellingen zijn om je boot in het water te krijgen. Zijn ze er wel, dan zijn ze slecht onderhouden. Daarom zoeken veel mensen een alternatief en dat is vaak het strand. Met alle gevolgen van dien.