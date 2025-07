‘Nazi-AI’ van Elon Musk komt ook naar jouw Tesla

Grok maakt zijn opwachting in Tesla’s.

Elon Musk noemde AI een aantal jaren geleden nog als een van de grootste bedreigingen voor de mensheid, maar dat geldt natuurlijk niet als deze door Musk zelf ontwikkeld is. Grok – zoals de chatbot van Musk heet – houdt er echter wel rare opvattingen op na.

Grok kwam vorige week in opspraak vanwege nazi-opmerkingen. De chatbot zei bijvoorbeeld dat een soort Holocaust een effectieve oplossing zou zijn voor haat tegen blanken. Ook noemde Grok zichzelf MechaHitler. xAI heeft vervolgens excuses aangeboden op X.

De nazi-opmerkingen van Grok waren dus een ‘foutje’, maar het is wel duidelijk dat deze AI een bepaalde politieke voorkeur heeft. Het sterke vermoeden bestaat dat Grok Tweets van Elon Musk checkt om een standpunt in te nemen over bepaalde onderwerpen.

Wat heeft dit allemaal met auto’s te maken? Nou, Grok komt ook naar Tesla, zoals Volkswagen ChatGPT-integratie heeft. De uitrol is afgelopen zaterdag begonnen, via een over-the-air-update. Grok is nu alleen nog verkrijgbaar op Amerikaanse Tesla’s met AMD Ryzen-hardware.

De mogelijkheden zijn ook nog vrij beperkt. Grok is namelijk nog niet gekoppeld aan de functionaliteiten van de auto. Je wel je lol op door Grok allerlei vragen te laten beantwoorden. Al kun je politieke onderwerpen misschien beter vermijden, om het gezellig te houden in de auto…