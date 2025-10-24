Dit is wanneer de nieuwe Tesla Roadster in productie moet gaan

”De beste rijdersauto ooit” is binnenkort klaar.

Moet je je voorstellen: er zijn kinderen die nu hun eerste communie doen die nog niet geboren waren toen de nieuwe Tesla Roadster werd aangekondigd. Acht jaar na dato is er nog steeds geen moderne Roadster gebouwd, ondanks verschillende beloften van de maker. Nu is er weer een nieuwe belofte rond de presentatie en de start van de productie van de Tesla Roadster. Gaat het merk deze keer wel zijn woorden waarmaken?

De update omtrent de absurd snelle tweezitter komt van Tesla-ontwerpgoeroe Franz von Holzhausen. Hij praat bijna anderhalf uur lang in de Ride The Lightning Tesla Motors Unofficial Podcast. Catchy naam voor een podcast, nietwaar? De inhoud is een stuk beter. Von Holzhausen wordt het hemd van het lijf gevraagd, zij het op zeer positieve toon.

Ook de Roadster komt aan bod. Een andere Tesla-prominent genaamd Lars Moravy noemde de sportauto ”de laatste geweldige rijdersauto”. Dat weet Von Holzhausen nog niet zo zeker. ”Het wordt een geweldige rijdersauto. Wordt het de laatste? Dat weet ik niet. Zeg nooit nooit. We hebben het er nu een paar jaar over en ik denk dat we nu op een punt zitten waarbij we de standaard bereiken waar we naar op zoek waren”, zegt de ontwerper.

Meest epische productlancering ooit

Elon Musk heeft het al een paar keer gehad over ”de meest epische demo ooit” waarbij de Roadster op het toneel verschijnt. De presentatie zou in 2025 plaatsvinden. Aangezien het bijna november is, wordt dat krap. Toch? Von Holzhausen: ”De bedoeling is om het dit jaar nog te doen.”

Oké, dan hebben we in ieder geval de presentatie gehad, maar wanneer kunnen mensen die een aanbetaling hebben gedaan hun nieuwe Tesla verwachten? Ze hoeven toch niet nog eens acht jaar te wachten, of wel? ”We zullen sneller naar een verkoopbaar product gaan dan dat we de vorige keer hebben gedaan. Zeker binnen twee jaar”, belooft de ontwerper.

Oftewel, de presentatie van de nieuwe Tesla Roadster moet nog altijd in 2025 gebeuren en de start van de productie moet ergens in 2027 beginnen. Mocht het lukken, dan zou je nog voor de twintigste verjaardag van de originele Roadster in 2028 in de nieuwe kunnen rijden.