Gigantische Tesla Semi komt nu echt naar Europa

Gaat het dan nu eindelijk gebeuren? De Tesla Semi in Europa?

Laten we eerlijk zijn. Tesla en toekomstige voorspellingen is tricky. Hoelang wachten we al niet op de Roadster? Een nieuw product van het merk dat al wel weer een tijdje meedraait in de Verenigde Staten is de Semi. De volledig elektrische vrachtwagen van het Amerikaanse merk.

Het model werd al in 2017 aangekondigd en onder andere Pepsi maakt gebruik van de trucks. Echter, tot een Europese lancering is het nooit gekomen. Tot nu, want Tesla maakt serieus werk van zijn Europese ambities met een opvallende nieuwe aanstelling.

Het Amerikaanse merk heeft Usuf Schermo aangesteld als Head of Business Development voor de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Schermo is geen onbekende in de wereld van elektrische bedrijfswagens. Hij werkte eerder als hoofd verkoop bij Volta Trucks, wat overigens niet helemaal een lekker einde had. Met Volta Trucks dan, niet met Schermo als persoon.

Afgelopen jaar was hij actief bij EVUM Motors uit München, gespecialiseerd in lichte elektrische bestelwagens. Bij Tesla krijgt Schermo de taak om de marktintroductie van de Semi in goede banen te leiden, aldus zijn kersverse LinkedIn-post.

Tesla gaf al eerder hints over de komst van de Semi naar ons continent. Tijdens de IAA-beurs in Hannover afgelopen september stond het model in het middelpunt van de belangstelling. Bezoekers stonden letterlijk in de rij om de elektrische vrachtwagen van dichtbij te bewonderen. Dat zal een Mercedes of Volvo nooit voor elkaar krijgen met hun vrachtwagens. Wat dat betreft weet Tesla als geen ander merk de aandacht te grijpen. Toch werd toen direct duidelijk gemaakt dat een Europese introductie niet vóór 2026 zou plaatsvinden.

50.000 Semi’s in een jaar

Momenteel ligt Tesla goed op schema om daadwerkelijk eind 2025 met massaproductie van de Semi te starten in een gloednieuwe fabriek naast de bestaande Gigafactory in Nevada. In eerste instantie zal de productiecapaciteit ongeveer 50.000 voertuigen per jaar bedragen. Dat volume moet ervoor zorgen dat de kosten per vrachtwagen drastisch dalen, waardoor het model aantrekkelijker wordt voor grootschalige Europese transportbedrijven.

Tesla Semi moet aan Europese regels voldoen

Ook Dan Priestley (geen familie van mij), hoofd Truck Development bij Tesla, gaf al aan dat de Semi specifiek zal worden aangepast aan Europese regels. Dat is nogal een uitdaging. De Europese regelgeving vereist dat trucks aan veel strengere afmetingen, gewichts- en veiligheidsnormen voldoen dan in de VS. Alles wat daar groot, groter, grootst is werkt hier in Europa juist averechts.

Hoe dan ook. Er zit schot in de zaak. De Tesla Semi is serieus onderweg naar Europa, maar het kan nog wel even duren. Zoals wel vaker bij Tesla: eerst zien, dan geloven.