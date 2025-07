Haha: Tesla Roadster wordt “laatste rijdersauto”

De Roadster moet het tegenovergestelde worden van de Robotaxi, namelijk een rijdersauto.

We begonnen bijna te denken dat de Tesla Roadster een stille dood zou sterven. Elon Musk had al een tijdje geen bizarre claims meer gemaakt, dus we gingen ons een beetje zorgen maken. Eerder deze maand kondigde Musk echter de meest epische demo aller tijden aan, voor later dit jaar.

Rakettechnologie

De Tweet vermeldde verder geen details, maar we vermoedden dat het over de Tesla Roadster ging. Dit wordt nu in een interview bevestigd door Lars Moravy, een van de technische honcho’s van Tesla. We kunnen dus inderdaad een demo verwachten van de Tesla Roadster. Waarschijnlijk iets met SpaceX-technologie…

Het klinkt nog steeds als een grap, maar Tesla is serieus van plan om rakettechnologie te verwerken in de Roadster. Moravy geeft echter wel toe dat het een grote uitdaging is. Hij noemt bijvoorbeeld dat een auto een hele andere stuwkracht-gewichtsverhouding heeft dan een raket. Het klinkt als een idee wat al lang afgeschoten had moeten worden. Maar dat is dus niet gebeurd.

Rijdersauto

Ook grappig: de Tesla Roadster moet niet alleen kunnen zweven, maar ook heel goed kunnen rijden. Moravy heeft het namelijk over “de laatste beste rijdersauto”. Aangezien Tesla steeds meer focust op autonoom, willen ze nog één echte rijdersauto maken. Dat is in ieder geval het idee.

Deze kunnen we ook weer toevoegen aan het rijtje ongeloofwaardige claims. De focus lijkt namelijk vooral te liggen op extreme snelheid en overbodige rakettechnologie. Dat is heel lastig te rijmen met een rijdersauto, waarbij juist geldt ‘less is more’.

De hele Tesla Roadster lijkt sowieso een geldverslindend prestigeproject, maar kennelijk hebben ze de plannen nog steeds niet in de ijskast gezet. Misschien hopen ze dat de raketten van de Roadster niet alleen de auto zelf een boost geven, maar ook de algehele verkopen.