Was de straf voor Vettel wel terecht?

FIA staat niet langer voor Ferrari International Assistance.

Na een leuke kwalificatie leverde de F1-race (verslag) van zojuist in Canada op de baan niet helemaal het gewenste spektakel op. Onder de streep zullen mensen bij het lezen van het resultaat waarschijnlijk ook niet direct de wenkbrauwen fronsen. Lewis Hamilton scoorde weer eens een overwinning, waardoor Mercedes nog steeds onverslagen is dit jaar. Toch zal er nog wel even nagepraat worden over de Grand Prix en wel vanwege een beslissing achter de groene tafel. Vettel had de race namelijk in handen, tot hij bestraft werd door de stewards voor onderstaand incidentje:

Vettel vloog even de baan af, om daarna pal voor de deur bij Hamilton weer het asfalt op te komen. Hamilton moet duidelijk even van zijn gas af, maar zo dramatisch leek het nou ook weer niet te zijn. Ik en collega @ikschrijfookoverautos waren het er meteen over eens dat een straf voor dit ‘vergrijp’ waanzinnig is, maar sommigen met minder race-inzicht die niet publiekelijk te schande gemaakt zullen worden, hingen al snel de moraalridder uit. Dat roept de vraag op: wie heeft er nu gelijk? De mening van Vettel was in ieder geval duidelijk. Hij etaleerde die op koddige wijze na de race.

Lewis Hamilton, zelf niet vies van een block party na een slippertje, vindt de straf daarentegen in eerste instantie terecht, al had hij naar eigen zeggen liever op een andere manier gewonnen. Als dat echter echt zo was, had hij niet moeten mauwen over de radio. Enfin, dit had LH44 te zeggen over de kwestie:

My team worked so hard to fix the car. Saturday was a really great day, I got out there back on rhythm. Today we had an engine problem, it was like a kick in the nuts but they worked so hard to get the engine back together. Then I had a problem at the start and I wasn’t sure how I would get away. The Ferrari’s are really quick on the back straight so I knew I had to put him under pressure – and he made a mistake. Ultimately the rules say that when you go off, you have to come on in a safe manner and I had to back out to avoid a collision, so I guess that is why they made a decision. I’m going to re-watch it but all I can say is that I didn’t do anything today – I didn’t do anything to deserve booing – I was just racing my heart out.

Een interessante mening is wel die van Alexander Wurz. De Oostenrijker was jarenlang voorzitter van de Grand Prix Drivers Association en als zodanig groot voorstander van extra veiligheid in de sport. Daarnaast is hij ook zelf racesteward geweest. Je zou dus wellicht verwachten dat de ex-F1 coureur de beslissing van de stewards zou verdedigen, maar niks in minder waar. Via Twitter zegt Wurz:

My observation on Vettel rejoining: his helmet moved to look into mirror only after steering correction! that he slid that far is laws of physics. No space for Lewis is name of game with street tracks. What happened to #LetThemRace ? Was it sketchy? yes! a penalty? Not in my view.

Er zullen in de komende dagen vast nog meer bobo’s zijn die hun licht laten schijnen over het akkefietje, maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: wat vind jij ervan? Laat het weten, in de comments!