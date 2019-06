Mansory wil voor ruim 4 miljoen van zijn Bugatti Chiron af

De vraag is of er animo is naar zo'n apart ding die ook nog eens miljoenen kost.

Eerder dit jaar stond Mansory in Genève met een verbouwde Bugatti Chiron. Bizar, opmerkelijk en een aandachtstrekker. Dat waren vermoedelijk de reacties van mensen die langs de Mansory-stand liepen. Allemaal leuk en aardig, maar Mansory hoopt ook daadwerkelijk de tuning op deze Chiron te verkopen.

Of het de Duitse tuner lukt is nog maar de vraag. Waar de Veyron in Mansory-uitdossing nog af en toe gespot werd, lijkt het voor de Mansory Chiron nog niet storm te lopen. De Veyron werd door Mansory in 2009 gepresenteerd als ‘Vincero‘ en maakte destijds tevens de tongen los. Mocht er toch iemand zijn die nog geen gepimpte Chiron heeft, maar er wel eentje overweegt: zoek niet verder. Het gepresenteerde model dat Mansory had meegenomen naar Zwitserland staat nu te koop.

De Mansory Centuria, zoals het apparaat heet, heeft onder meer een bodykit, een nieuw uitlaatsysteem en opvallende carbon wielen. Aan het motorvermogen is niets gedaan, niet dat je met 1.500 pk uit een flink geblazen W16 ook maar iets tekort komt. Normaal gesproken heeft tuning vaak een negatieve invloed op de restwaarde. Daar denken ze bij Mansory toch echt anders over. De tuner vraagt maar liefst 4,2 miljoen euro voor de opgedirkte Chiron.