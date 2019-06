Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2019

Bord met Poutine (niet verwarren met een term die erop lijkt) op schoot en gaan.

De tijd vliegt. We zijn alweer aanbeland bij race zeven in het F1 seizoen van 2019. De vorige zes races vielen allemaal ten prooi aan het team van Mercedes, maar de voortekenen wijzen erop dat het vandaag wel eens anders kan zijn. Na een super spannende kwalificatie, mag Vettel vandaag vertrekken vanaf de eerste startpositie. Hamilton staat weliswaar vlak naast de Duitser op de grid, maar tot vlak voor de start is zijn team nog noest aan het werk aan zijn W10. Dat is natuurlijk nooit echt de ideale voorbereiding.

Ondertussen staat HAM’s teamgenootje Bottas slechts op de zesde plek. BOT vergooide gisteren zijn kwalificatie en moet daardoor niet alleen zijn teammaat en de twee Ferrari’s voor zich dulden, maar ook Ricciardo en Gasly. Oplettende lezers die gisteren niet gekeken of gelezen hebben zullen zich nu afvragen waar onze Max is gebleven in dit hele verhaal. Wel, Max mistte gisteren Q3 na de crash van Magnussen en de Nederlander start daardoor (met dank aan straffen voor Magnussen en Sainz) slechts vanaf P9 vandaag. Wel gaat hij van start op de harde banden. Is dat het voordeel dat MV33 alsnog een mooi resultaat bezorgt?

Start

Voor de opwarmronde komt Hamilton maar matig van zijn plek. De auto gaat in de anti-stall. Dat zou bij de echte start natuurlijk een probleem zijn voor LH44, maar via de radio wordt de vijfvoudig kampioen verwittigd dat er geen drama is. Dat blijkt daarna ook als de race voor het eggie van start gaat. De top-5 gaat in onveranderde volgorde door de eerste twee bochten. Leclerc komt weliswaar wat beter weg dan Hamilton, maar dat kan de Brit makkelijk pareren.

De eerste in het rijtje die iemand voorbij gaat heet Hulkenberg. De Duitser, gisteren toch weer afgetroefd door Ricciardo in de kwalificatie, gebruikt de tweede bocht heel handig om Bottas buitenom voorbij te rijden. Achterin het veld is er zoals te doen gebruikelijk wat meer actie. Stroll en Albon raken elkaar, waardoor de laatste zijn voorvleugel verliest. Die vleugel vliegt vervolgens in de grille van de onfortuinlijke Grosjean, die met zijn handen het stuk carbon uit de buurt van zijn cockpit duwt. Doet ‘ie best handig. Sainz heeft onder de streep meer pech met rondvliegende objecten, want zijn brake duct zit verstopt. Hij moet daarom snel de pits opzoeken, want remmen worden op dit circuit zwaar belast.

De andere McLaren van Lando Norris gaat daarentegen wel lekker. Verstappen lijkt de Brit achter te laten in zijn stof, maar Lando countert gewoon brutaal en remt onze landgenoot uit voor de laatste chicane. De vreugde is echter van korte duur voor McLaren. Niet alleen haalt Max ‘m alsnog in, maar even later parkeert Norris de auto aan de kant van het circuit. Zijn rechterachterwiel is op een of andere manier afgebroken.

De eerste reguliere pitstops zijn dan al net geweest. Gasly komt al in ronde acht binnen om de zachte banden van zijn RB15 te laten halen. Ricciardo volgt in ronde negen. De teamgenoot van de Ozzie rijdt helaas voor Max nog even door en vormt nu de bottleneck voor het opstomen van de Nederlander. Hulkenberg heeft in ronde dertien al evenzoveel secondes achterstand op zijn voorganger Leclerc. Bottas en Verstappen rijden vlak achter de Duitser, maar lijken er voorlopig niet direct voorbij te kunnen.

Mid Race

Gelukkig zoekt Hulkenberg dan toch eindelijk de pits op. Het is nu hopen voor Max dat Bottas wat tempo kan maken. Nog beter zou natuurlijk zijn als Max de Fin kan inhalen, maar MV33 klaagt over een versleten voorband. Dat is nou net niet wat we wilden horen, want het betekent dat het gokje om voor harde banden te gaan misschien dus toch niet gaat werken. De afstand tussen BOT en VER ten opzichte van leider VET is op dit moment een dikke twintig seconden. Dankzij de korte pitstraat heeft Vettel in theorie dus net voldoende marge voor een stop.

Aan het eind van ronde 26 krijgen we het antwoord of dit echt zo is. Vettel duikt naar binnen vanaf de leiding in de race. Als hij de pitstraat uitrijdt, zien we Bottas en Verstappen al aanstormen. Maar inderdaad, de Duitser blijft ervoor. Hamilton krijgt over de boordradio te horen dat hij Vettel niet voorbij kan steken als hij nu meteen stopt, dus moet hij nog even doorrijden. Maar ja, die strategie gaat ook niet werken, want Lewis’ banden zijn er geweest. Twee rondjes na Vettel kiest de Brit dus eieren voor zijn geld en komt hij alsnog naar binnen. Vlak voor de deur van zijn teamgenoot komt hij weer terug de baan op, maar Vettel is dan al uit beeld verdwenen.

Bottas zelf zoekt daarna ook maar de pits op, wat betekent dat Verstappen nu eindelijk vrij baan heeft. De Nederlander zit een seconde of zeven achter Hamilton, maar moet natuurlijk nog een pitstop maken richting het einde van de race. Wel stoomt Max voorlopig op naar de derde plaats als Leclerc zijn eerste stop maakt en terugvalt tot vlak achter MV33. Het tempo van onze landgenoot is echter niet over naar huis te schrijven. Het gat met Hamilton wordt snel groter: hij heeft nu al tien seconden achterstand op de regerend kampioen. Leclerc blijft op zijn verse rubber dan ook niet lang hangen achter Max en pakt P3 simpel terug op het rechte stuk na de hairpin.

Zo makkelijk als Leclerc Verstappen inhaalt, zo moeilijk heeft Bottas het met Ricciardo. Het is niet het weekend van de Fin, zoveel is duidelijk. Rondenlang faalt BOT erin de honingdas voorbij te prikken. Dat is overigens alleen maar goed voor oranje brillen, want met een beetje mazzel kan Verstappen Bottas aan het einde van de rit nog verschalken.

Met nog een beetje meer mazzel krijgen we ook nog een episch gevecht om de overwinning in de race. Hamilton lijkt op dit moment wat meer snelheid te hebben dan Vettel en kruipt richting de staart van de Ferrari. Vettel lijkt echter te kunnen counteren. Maar dan toch een opvallend moment! Vettel maakt een Vettel-foutje en schiet even de baan af. Hamilton zit op het vinkentouw, maar de Duitser ramt zijn Ferrari nét voor de neus van de Brit weer de baan op. Mag dat? Volgens iedereen met een zilver shirt aan waarschijnlijk niet, maar de rest zal er denk ik minder over vallen. Het incident doet een beetje denken aan Hockenheim vorig jaar, maar nog meer aan Canada 2011, toen Vettel in de slotfase de overwinning weggaf aan Button met zo’n slippertje. De stewards gaan er zich even over buigen.

Ondertussen zoekt Verstappen de pits op om zijn stokoude banden te dumpen. Max valt terug tot achter de Renaults en gaat op jacht naar zwart en geel. Daar maakt hij vervolgens ‘kort werk’ van. Eerst gaat Hulk voor de bijl en een ronde later is het de beurt aan Ricciardo. Daar houdt het goede nieuws wel meteen op, want VB77 rijdt ondanks dat hij oudere banden heeft dan MV33 gewoon bij hem weg. Red Bull zakt zo toch een beetje door het ijs dit weekend, wat nog eens onderstreept wordt door het feit dat Gasly troosteloos achter de Renaults rondrijdt op plek acht.

Finish

Tijd om daarover te reflecteren hebben we echter niet, want de Italiaanse tragoidia barst weer los in al zijn prachtige wreedheid. Je verzint het niet, maar de FIA geeft Vettel een straf van vijf seconden voor het akkefietje met Hamilton. Zo krijgt HAM de race feitelijk in zijn schoot geworpen. Op de redactie brandt direct de discussie los over of het terecht is of niet. De meningen zijn verdeeld. Zelf vind ik het in ieder geval ronduit belachelijk dat de FIA deze beslissing neemt.

In theorie kan Vettel nog vijf seconden losrijden bij Hamilton, maar realistisch gezien gaat ‘m dat niet worden. Hamilton leek al de snellere van de twee, zijn probleem was alleen dat hij niet kon inhalen. Die opdracht wordt hem door de wedstrijdleiding nu uit handen genomen. Wat een anticlimax.

Bottas heeft inmiddels zo’n gat getrokken naar Verstappen dat hij nog even een stop maakt in een poging het extra puntje voor de snelste ronde te pakken. Dat is tot op heden in handen van Leclerc. Bottas slagt simpel in zijn taak. De Monegask zou in feite nadat Bottas stopte hetzelfde kunnen doen, maar dat gebeurt niet. Zo finisht de race toch weer in een overwinning van Mercedes. Ferrari moet het doen met plek twee en plek drie, voor Bottas en Verstappen.

De Renaults pakken een dubbele puntenscore met de plekken zes en zeven, voor de tegenvallende Gasly. Lance Stroll toont weer aan toch een vleugje talent te hebben door P9 te pakken voor eigen publiek en Kvyat tenslotte gaat via een magistrale move op Sainz naar het laatste punt in de race. Vettel is na afloop duidelijk niet blij en skipped het interview met Martin Brundle om even de stoom uit zijn oren te laten ontsnappen. Deze klap gaat nog wel even nazeuren bij Ferrari.

De volledige uitslag

1. Hamilton (na straf van Vettel) – Mercedes

2. Vettel – Ferrari

3. Leclerc – Ferrari

4. Bottas – Mercedes

5. VERSTAPPEN – Red Bull

6. Ricciardo – Renault

7. Hulkenberg – Renault

8. Gasly – Red Bull

9. Stroll – Racing Point

10. Kvyat – Toro Rosso

11. Sainz – McLaren

12. Perez – Racing Point

13. Giovinazzi – Alfa Romeo

14. Grosjean – Haas F1

15. Raikkonen – Alfa Romeo

16. Russell – Williams

17. Magnussen – Haas F1

18. Kubica – Williams

DNF

Albon – Toro Rosso

Norris – McLaren