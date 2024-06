Was te verwachten: dit is de Volkswagen ID.7 GTX

Huh, die was er toch al? Ja, de Volkswagen ID.7 GTX was er al, maar nog niet in deze uitvoering.

Volkswagen lijkt een koers te bevaren waarop de sedanliefhebber pech heeft. De Jetta is er al niet meer sinds de zesde generatie (hier dan) en sinds de B9-generatie van de Passat gaf ook de sedanversie daarvan de pijp aan Maarten. En nou heeft ook nog eens de Arteon het veld moeten ruimen!

Stationwagon-focus

Tenminste, de sedanversies. De Arteon is er nog als Shooting Brake en de Passat is er nog als Variant. Waarvan @willeme dan zou zeggen: ‘Variant’ stond voor ‘een variant van de Passat’, maar nu ís de Passat enkel nog de SW en dus is de term Variant fout. Edoch, de strategie is eigenlijk als volgt: als jij een wulpse VW-sedan wil, dan kan je voor de ID.7 kiezen. En waarom niet, het is best een knappe bak.

GTX

Maar ook dan delf je als sedan-kiezer het onderspit ten opzichte van de ID.7 Tourer, de stationwagon. Die laatste kun je namelijk ook krijgen als GTX, middels het sportieve label wat Volkswagen binnenkort ook weer de deur gaat wijzen. Dan heb je zowel op de vooras als de achteras elektromotoren om tot 340 pk uit te komen. Leuk, maar dus alleen voor de Tourer.

ID.7 GTX

Tot nu toe dan. Volkswagen doet eindelijk weer iets pro-sedans en introduceert de ID.7 GTX, zonder Tourer. In grote lijnen kunnen we stellen: het is gewoon een ID.7 Tourer GTX, maar dan als sedan. Dezelfde technische stats, dus 340 pk, 0 naar 100 in 6 seconden en een begrensde topsnelheid van 180 km/u. Collega Machiel zei al tijdens het onthullen van de ID.7 Tourer GTX dat het waarschijnlijk niet de snelste Volkswagen estate is en dat klopt, de Golf R Variant doet 0 naar 100 in 4,9 seconden en houdt het pas voor gezien bij 250 km/u. Als een EV een sportieve auto van een segment later niet kan bijbenen qua sprint, mag je spreken van een mildhete versie.

Qua uiterlijk kan je de Volkswagen ID.7 GTX onderscheiden van de reguliere ID.7 door zwarte details, unieke dagrijverlichting in de bumper en andere velgdesigns. Ook krijgt de ID.7 een panoramadak met ‘smart glass’ mee, waar je het glas ondoorzichtig kan maken met een druk op de knop. Dit kun je kennen van de Porsche Taycan GTS. En ten slotte: ook al krijgt de ID.7 GTX hetzelfde 86 kWh-accupakket als de ID.7 Pro S, die wordt qua snelladen beperkt op 175 kW terwijl de GTX 200 kW aankan. De actieradius is met 600 kilometer ietsje minder maar nog steeds ruim voldoende.

Prijzen? Die zijn er nog niet, maar worden eind juni bekend gemaakt. Vanaf dan kan je de ID.7 in zijn ‘sportieve’ GTX-trim in beide carrosserievormen bestellen.