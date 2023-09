Nieuwe aandrijflijnen ID.4 én ID.5

Er zijn nieuwe aandrijflijnen voor de ID.4 en ID.5. De Pro-modellen krijgen er 82 pk bij en de GTX alsnog 51 stuks. Smullen.

De techniek blijft zich maar ontwikkelen. In rap tempo worden elektrische auto’s beter. De motoren worden efficiënter en de accu’s worden kleiner terwijl de capaciteit toeneemt. Kort, het gaat de goede kant op. De ontwikkeling gaat nu dermate snel dat fabrikanten niet meer wachten op een volgende generatie, maar de modellen updaten. Heel erg tof.

Dat is nu ook aan de hand met de aandrijflijnen van de ID.4 en ID.5. Die modellen lopen nog niet zo lang mee. De ID.4 sinds 2020 en de ID.5 sinds begin 2022. Zelfs voor een facelift is het een beetje aan de vroege kant. Toch ziet Volkswagen zijn kans schoon om even met een kammetje door de techniek te gaan.

Nieuwe aandrijflijnen ID.4 en ID.5

Dit betekent meer vermogen en snellere laadtijden. De ID.4 en ID.5 in Pro-uitvoering met 204 pk heeft tegenwoordig 286 pk. Hoppatee, dat schiet lekker op. De GTX had voorheen 299 pk, maar dat is vanaf nu 340 pk. De ‘Pure’-modellen behouden hun 170 pk sterke (enkele) motor. Bij alle modellen zijn de accu’s verbeterd. Snelladen kan nu tot 170 kW, dat was eerst maximaal 118 kW. Ook is er een nieuw infotainmentsysteem voor alle modellen.

De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat de specificaties zijn van de nieuwe Volkswagen ID.7 en dat klopt helemaal. Deze aandrijflijnen tref je ook aan in die nieuwe elektrische D-segmenter. Je kan de nieuwe aandrijflijnen voor de ID.4 en ID.5 in oktober bestellen. Begin 2024 kun je ‘m afhalen bij de betere Volkswagen-dealer.

Huidige voorraad in de uitverkoop

Kun je niet zolang wachten? Dan is er goed nieuws, want Volkswagen doet de ID.4 en ID.5 in de uitverkoopt. Het gaat dus in dit geval om de modellen die nog de oude aandrijflijn (en het oude infotainmentsysteem) hebben. Deze modellen hebben de toevoeing ‘Advantage’. De goedkoopste is de ID.4 Pro Advantage met 174 pk en 77 kWh-accupakket.

Deze is er vanaf 45.590 euro (toch 6.450 euro minder). De sportieve GTX Advantage is er nu vanaf 55.390 euro (6.400 euro goedkoper). Ook leuk: er geldt nu geen meeprijs voor een ID5 ten opzichte van een ID.4. Dat is nog eens 1.950 euro eraf. Alle Advantage-modellen zijn wel voorraadauto’s en kunnen (c.q. moeten) derhalve meteen geleverd worden.