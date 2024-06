“Groot nieuws” Red Bull: Sergio Perez blijft

Het nieuws dat zo groot is dat Red Bull aanraadde dat je er een wekker voor zet: Sergio Perez gaat níét weg.

Er staat een hoop op het punt om te veranderen in de Formule 1. Mede dankzij het feit dat de regels weer grondig op de schop gaan in 2026, zit eigenlijk elk team met hun hoofd in de toekomst. Dat heeft invloed op wat teams doen qua auto, qua ontwerpers, qua bestuurders, qua alles eigenlijk. Zo staat er waarschijnlijk weer een hele stoelendans voor de deur qua bestuurderswissels.

Coureurs

Afgetrapt aan het begin van het seizoen door de bizarre en ietwat onverwachte transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Ook werd al bekend dat Nico Hulkenberg naar Sauber verhuist, precies wanneer dat Audi wordt. En gisteren nog dat Esteban Ocon Alpine verruilt voor… iets anders. Welnu, we bedoelen maar te zeggen: met alles wat er al is gebeurd in de F1 dit jaar, op en naast het circuit, sta je al vrij snel op scherp wanneer Red Bull zegt: we gaan iets groots aankondigen. Op sociale media liet Red Bull zelfs weten dat je wekker zetten voor 18:00 geen slecht idee is. Spann0nd! Vervanger Newey bekend? Max Verstappen verlaat het team? Horner toch de deur uit?

Sergio Perez blijft

Nee, eigenlijk is het best wel een anticlimax. Het grote nieuws: Sergio Perez blijft. De Mexicaanse coureur heeft bijgetekend bij Red Bull en wel voor twee extra jaren. Dat was geen garantie. Perez werd binnengehaald bij Red Bull na een bijzondere winst in het laatste jaar van Racing Point en zou een perfecte tweede viool zijn voor Max Verstappen in diens periode van totale dominantie. Nou heeft Perez wel een paar keer de wingman uitgehangen, maar toch weet hij over het algemeen geen potten te breken. En aan de auto kan het grof gezegd niet liggen, want in dezelfde auto heeft Max vrijwel elke race en drie wereldkampioenschappen op zijn naam geschreven. Helemaal toen het erop leek dat Helmut Marko niet meer helemaal tevreden was over Perez, ben je eigenlijk virtueel al uit het team gezet. Niks van dat alles is dus waar en de 34-jarige coureur blijft.

Max blijft ook

Christian Horner zegt dat hierbij de line-up van Red Bull voor 2025 is bevestigd en dat betekent dus automatisch ook dat de geruchten van Max naar Mercedes min of meer de grond in gedrukt worden. Dat is in lijn der verwachtingen, daar MV1 een contract heeft dat nog niet afgelopen is. Nou zit daar altijd een ‘ontsnapclausule’ in, maar je zou zeggen dat als er iets over te zeggen is, het gezegd is. Hierdoor verwachten we dus eigenlijk dat Max en Red Bull gewoon getrouwd blijven.

Welnu, iedereen die zijn wekker heeft gezet kan weer lekker verder slapen. Sergio Perez blijft nog even bij Red Bull en niet ‘we zien het nog een jaar aan’, maar direct ook om de Red Bull-line-up compleet te maken voor het 2026-seizoen.