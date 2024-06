Dit is waarom je even geen Honda-motor mag kopen

Tot en met het einde van 2024 mag je even geen motorfiets van Honda kopen. Waarom?

De meeste regels in de EU-wetgeving zijn er ter behoeve dan wel bevordering van de veiligheid en daar kan je eigenlijk niks anders dan respect voor hebben. Maar aangezien aan echt ALLES regeltjes vast zitten, kan het soms erg aanvoelen als muggenziften. Zoals een ietwat bizar verhaal van Honda momenteel wat betreft een groot deel van hun motorfietsenreeks.

Knipperlichten

Met vandaag in de hoofdrol: knipperlichten. U weet wel, die oranje lampjes die je aan beide zijden van je voertuig hebt die aan, uit, aan en weer uit gaan, zodat andere weggebruikers snappen wat je intenties zijn. Ook die moeten aan regels voldoen! Nou is bij een motorfiets de oplossing daarvoor best simpel, Honda heeft dan ook vrij eenvoudig gekozen voor een LED-unit van het Japanse bedrijf Mitsuba. Dan heb je een populaire fabrikant te pakken wiens werk al voor de Europese markt is goedgekeurd. Hoop je.

Niet aan de regels

Wat blijkt: op zes modellen van Honda voldoen de knipperlichten niet aan de regels. Dat bevestigt Honda Nederland aan Nieuwsmotor. Waarom, dat is niet helemaal duidelijk. Wel moet dat even uitgezocht worden, want Mitsuba levert veel knipperlichten voor andere motorfietsen maar ook vrij veel automerken. Het kan dus zijn dat het probleem niet stopt bij Honda. Maar het kan ook te maken hebben met hoe en waar Honda de lampen aan hun motorfietsen heeft bevestigd.

Verkoopstop

In ieder geval gaat Honda eerst op onderzoek uit alvorens ze weer motorfietsen gaan leveren. Jawel: het merk stopt tijdelijk de verkoop van de zes modellen in kwestie. Het gaat om de CBR125R, CBR500R, NX500, CB500 Hornet, CBR650R en CB650R. Aan dealers liet Honda weten dat deze motorfietsen tot en met oktober 2024 niet meer verkocht worden. Overigens mogen ze wel uit voorraad geleverd worden. Sowieso wil Honda benadrukken dat het gaat om gehannes met regelgeving en niet perse een gevaarlijke situatie. Er is dan ook geen terugroepactie opgezet.

En zo kan iets kleins als een knipperlichtje je hele motorfiets-business lam leggen. Een bijzondere casus waarvan we zeker uitkijken naar waarom die knipperlichten nou foutief zijn.