Wasstraat slecht voor je auto? Niet als je het goed doet

Eet dat, krasstraat-roepers.

Wie het beste beentje voor heeft met zijn auto, houdt hem goed schoon. Clichématig zou je zeggen dat elke (zelfbenoemde) petrolhead minstens één keer per week zijn auto een grondige behandeling met een emmertje sop en Turtle Wax geeft. En die andere 98 procent van de bevolking? Die tikt een tientje af bij de wasstraat en heeft zijn auto blinkend schoon binnen vijf minuten. Dat is ook zorgen voor je auto, maar dan op de gemakkelijke manier.

Krasstraat

Heidense praktijken, als je sommigen mag geloven. Een tijdje terug uploadde iemand op Autojunk een Mercedes-AMG GT S die hij/zij even mocht lenen, met een afgebroken spoiler. ‘Gebeurd in de wasstraat’. Een explosie in de reacties was het gevolg. Hoe durf je zo’n auto door de ‘krasstraat’ te halen??!! Of juist mensen die zeggen: als de wasstraat de zaken op orde heeft, kan het helemaal geen kwaad. De waarheid ligt in het midden, zou je zeggen.

Onze gelijknamige collega’s van Autoblog.com publiceren een stuk, waarmee ze duidelijkheid proberen te creëren. De opening geeft het antwoord al en het is inderdaad een nuance van beide partijen. Ja: het hoeft niet slecht te zijn voor je auto of je lak, maar dan moet je het wel goed doen. Plus een paar tips die ervoor zorgen dat je het vervolgens ook goed doet. Daar staan best wat interessante tips in.

De wasstraat kan, maar wees alert

Om mee te beginnen: dat je het met de hand doet, betekent niet dat je het meteen goed doet. De dosering van het water, het gebruik van de juiste zeep en het juiste gebruik van zonlicht spelen een rol. Gebruik geen standaardzeep maar autoshampoo, doe het indien mogelijk niet in direct zonlicht en wees niet al te zuinig met water.

In de wasstraat wordt steeds vaker de overstap gemaakt van normale borstels naar stoffen borstels. Swirls, de piepkleine krasjes in je lak, worden veroorzaakt door die oude borstels. Het nieuwe systeem is veel vriendelijker voor je lak. Ook zijn er wasstraten die de auto niet aanraken, maar met autoshampoo en sterke waterspuiten je lak schoonmaken.

Naderhand moet de auto even drogen en dat wordt soms met de hand gedaan (door wasstraatpersoneel). Ook dat kan geen kwaad, maar zorg ervoor dat je er op let wat voor doeken er gebruikt worden. Vieze doeken moeten zo snel mogelijk weg. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van automatische droogdoeken of bijvoorbeeld krachtige luchtblazers die de auto na de wasstraat even drogen.

Let op de lokkertjes

Lokkertjes zijn lokkertjes, ook in de wasstraat. Je kunt voor een basispakket kiezen, maar ook bijvoorbeeld voor een ‘wax’ of ‘intensieve reiniging’. Om je auto echt een glanzende lak mét bescherming te geven (UV-bescherming, bijvoorbeeld), kun je beter met de hand aan de slag gaan. Wat wel helpt is een bodemreiniging. Die pakt plekjes mee waar je met de hand of tuinslang bijna of niet bij komt. Ook je velgen reinigen kan bij de meeste wasstraten geen kwaad.

Kortom: of je het met de hand doet of je auto uitleent aan een wasstraat, dat is een keuze die wij niet voor je kunnen maken. Maar ver weg blijven van de ‘krasstraat’ omdat je lak naar de filistijnen gaat, dat is niet perse waar. Wees daar alert op!