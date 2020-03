Officieel: datum genoemd van nieuwe McLaren LT

Een nieuwe McLaren LT is binnenkort onder ons! Alleen het cijfertje waarmee McLaren altijd het aantal pk aanduidt is nog niet officieel.

Het is even schakelen, zo zonder de Autoshow van Genève. Vanaf afgelopen en deze week zouden de primeurs binnendruppelen om over een aantal dagen gelijk het model in kwestie op de beursvloer te hebben staan. En in Zwitserland pakken ze altijd uit: reken maar op een paar dikke primeurs. Uiteraard zouden wij vervolgens Casper en Wouter er bovenop zetten om die aan je door te geven.

Maar, vanwege het inmiddels welbekende Coronavirus is de hele boel afgelast. Dat heeft nadelen, zoals het niet kunnen tonen van de auto’s ‘in het vlees’ en ook bijvoorbeeld uitgebreide artikelen zoals ons Genève-overzicht die als propje de kliko in mogen. Het voordeel is echter dat iedereen nu lekker zijn gang kan gaan met hun onthullingen. Neem McLaren, die nu overmorgen al een nieuwe auto op de proppen komt.

Nieuwe McLaren LT

De datum die McLaren-fanaten in de agenda mogen noteren is 3 maart. Om precies 8:30 GMT (wat 9:30 in onze tijdzone is) zal CEO Mike Flewitt een persconferentie houden. Tijdens die persconferentie pakken ze de primeur erbij die eigenlijk voor de Autoshow van Genève bedoeld was: de nieuwe McLaren LT. Daar hoort nog een nummertje bij: dat vinden we dan uit. Het getal staat voor het aantal pk. Dat wordt naar verluidt zo’n 750, maar het zou zo nog meer kunnen zijn.

Naam uit de archieven

Wie niet bekend is met de LT-modellen van McLaren: even kort wat je kunt verwachten. LT staat voor Long Tail. Die benaming komt uit de tijd dat de McLaren F1 nog niet bizar lang onder ons was, denk midden jaren ’90. Speciaal voor de racerij kwamen er van de bizarre McLaren-supercar een paar raceversies. Eentje daarvan was de F1 GTR Long Tail: met een langere achterkant. Dat betekent niet dat de motor een stuk groter kon worden, het had meer aerodynamische doeleinden.

We spoelen even door naar 2015. McLaren is ondertussen lekker bezig. In 2011 debuteerde het ‘nieuwe’ merk met de oude naam, dat deden ze met de MP4-12C. De opvolger daarvan heette 650S. De auto was op vele punten hetzelfde als zijn voorganger, maar de 3.8 liter V8 werd opgevoerd naar 650 pk en de voorkant had meer stijlelementen van de bizarre P1 die een paar jaar voor de 650S debuteerde.

Van de 650S kwam een extreme versie, de 675LT. Wederom staat het getal voor het aantal pk: 675 stuks dus (precies 666 brake horse power voor de Engelsen). Maar niet alleen de pk-stijging is een wijziging: ook werd de auto lichter en meer afgesteld op circuitwerk. De oplage werd beperkt, wat resulteerde in een bijzondere status voor de heftige 650S. McLaren deed hetzelfde trucje in 2018 met de 600LT, wat eenzelfde heftige versie is van de ‘instapper’ 570S.

Image-credit: een drietal 675LT’s bij de Nordschleife, via Autojunk.

De nieuweling

De supercar die we op 3 maart gaan zien, zal een pagina uit dit boek nemen. De basis is dus de nieuwste supercar van McLaren, de 720S. Die perst er 720 pk uit, dus een stijging van 30 à 40 pk is niet onmogelijk voor de LT-versie. Een eenvoudiger interieur en wat heftigere exterieurdelen zullen de auto herkenbaar maken ten opzichte van de reguliere 720S. Van de nieuwe LT zal ook nog een Spyder-versie komen. Ja, zo kunnen wij ook wel 18 nieuwe modellen als paddenstoelen uit de grond doen schieten.

Uiteraard zullen we meer te weten komen over de nieuwe McLaren LT, dat zal komende dinsdag zijn. We houden je op de hoogte.