Gast bouwt Ferrari met wankelmotor, krijgt ‘aandacht’ uit Maranello

Overdrijven is echter ook een vak, zo liep dit project met een Ferrari met wankelmotor in de hoofdrol ietwat uit de hand.

Rozen verwelken en scheepjes vergaan. Niet alles wat ooit zo glorieus en geweldig was, is dat nog steeds. Dat geldt ook voor bepaalde auto’s uit vervlogen tijden. Ook Ferrari’s. Er zijn genoeg liefhebbers te vinden die nog steeds hun 456 genoeg aandacht geven, maar omdat het een best groots geproduceerd model is, zijn er ook veel mindere exemplaren te vinden.

Frankenstein-Ferrari

Een Nieuw-Zeelander vond eentje die zijn beste tijd achter de rug had. Nou ja, eigenlijk kocht hij gewoon een chassisnummer met nog wat Ferrari-onderdelen die het wél hadden overleefd. Een motor en interieur ontbraken.

Er zijn niet gigantisch veel dingen die je dan kunt doen, maar de Kiwi in kwestie had een leuk idee. Wat nou als je er een ‘drift missile’ van maakt? Oftewel: modificeer hem op zo’n manier dat je er lekker dwars mee kunt draaien, maar omdat het toch eigenlijk maar een halfklare auto is kun je je ook een krasje hier en daar permitteren. Of een vuurzee, in het geval van R’s Garage, de bouwer van de Ferrari.

De 456-carrosserie bood hier dus een goede basis voor. De voorkant is niet helemaal zoals hij uit de fabriek kwam rollen, mede dankzij het ontbreken van een motorkap. Oh, en voor de nieuwe motor werd niet aangeklopt in Maranello, maar in Hiroshima. De Ferrari 456 wordt aangedreven door de wankelmotor van een Mazda RX-7.

Vreemde eend in de bijt

Bovenstaande foto van de Ferrari 456 in actie werd dan ook gemaakt tijdens een groot Mazda-festival in Nieuw-Zeeland. De 456 was een vreemde maar toch lekkere eend in de bijt. Zo vergaarde de auto wat bekendheid en kon hij rekenen op wereldwijde aandacht. Een lokaal nieuwsstation wist te melden dat zelfs Ferrari er lucht van kreeg.

In diezelfde video wordt gezegd dat Ferrari ‘niet blij’ was met het project van de man genaamd Reuben Bemrose. En ja, hij heeft een contactpersoon van Ferrari in zijn inbox gehad. Een totale explosie van meningen in de media was het gevolg, met als gevolg dat vele bronnen spraken van een ‘Cease and Desist letter‘. Dat betekent dat er dusdanig copyright is geschonden, dat Bemrose de auto zou moeten vernietigen en nooit meer überhaupt aan de gedachte van een Ferrari met wankelmotor moet zitten. Niet om Ferrari nou perse in een kwaad daglicht te zetten, maar dat is niet eens een vreemde gedachte voor het Italiaanse merk.

Stierenkak

TheDrive voegt daar een kanttekening aan toe: die ‘brief’ bestaat niet. Ferrari heeft wel contact gehad met Bemrose, maar dat was minder radicaal dan gemeld wordt. De Nieuw-Zeelander zegt over de C&D-brief en/of de legale acties (excusez le mot): dat is bullshit.

Ook over de toonzetting wordt niet veel bekend gemaakt. Zijn statement in het nieuwsfragment is dan ook dat het vooral te maken heeft met de emotie en passie verbonden aan het Italiaanse merk. Van het besmeuren van een merknaam of inbreuk op copyright is ook helemaal geen sprake.

Geen paniek dus. De wankel-Ferrari mag blijven leven, ook met een frons op de wenkbrauwen van de Italianen.