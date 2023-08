Wat als de computer in je Tesla ermee kapt tijdens het rijden?

Een Tesla is een rijdende computer, daarom is het goed om te weten wat er gebeurt als de software ermee stopt.

Moderne auto’s zitten ramvol computers met allerlei hardware en software. Zeker in een elektrische auto zijn de systemen die door de computer worden bestuurd cruciaal. Maar wat nou als deze vastlopen als je aan het rijden bent op de snelweg…

Computer in je Tesla

Er zijn veel complottheorieën. Met de komst van het internet zijn dat er nog meer geworden en eentje daarvan is dat onze auto’s overgenomen worden door computers. Zodoende weet de overheid precies waar we zijn en kunnen ze zelfs onze voertuigen uitzetten. Of erger nog: besturen! Sommige mensen gruwelen dan ook van het feit dat er zoveel software in de auto’s van tegenwoordig zit.

We weten allemaal dat een computer kapot kan gaan. Of gewoon niet meer lekker werkt door een storing. Stap 1 is dan om even opnieuw op te starten. Maar stel nou dat je met 100 kilometer per uur rijdt op de snelweg, dan gaat dat niet zo makkelijk. Daar hebben automakers natuurlijk rekening mee gehouden en daarom zijn er back-up systemen. De auto moet altijd veilig kunnen rijden en kunnen stoppen. Althans, dat is de theorie.

Opnieuw opstarten

Autofabrikanten testen dit uitvoerig. Echter, een Tesla-rijder vond het een goed idee om het zelf eens te ondervinden. Zij liet haar Model X opnieuw opstarten op een drukke weg in Amerika. Oké, oké, het is niet hetzelfde als een crashende computer maar het komt enigszins in de buurt.

De aluminiumhoedjes kunnen weer af, want de uitkomst is geruststellend. De auto blijft rijden, dit terwijl de schermen op zwart gaan. De back-up systemen grijpen in en de auto kan doorrijden. Overigens, Tesla is niet enthousiast over dit soort testen. Diverse veiligheidssystemen werken dan namelijk niet wat een gevaarlijke situatie op kan leveren. Dus, doe het niet zelf maar gelukkig hebben we de beelden.