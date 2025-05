Nieuw elektrische aandrijflijn moet moeilijke Europeanen overhalen

Een zeer bekende naam met een zeer bekend model moet de eerste van velen worden in zijn soort.

Je moet als liefhebber goed blijven opletten op de laatste ontwikkelingen in de auto-industrie. De innovaties gaan loeihard waardoor er om de haverklap een nieuwe doorbraak of aandrijftype wordt geïntroduceerd. Zo zijn er inmiddels verschillende soorten hybrides: mild hybride, full hybride, plug-in hybride en range-extended EV (elektrische auto met een verbrandingsmotor die enkel zorgt dat de batterij wordt opgeladen).

Volvo voegde daar vorige week een nieuwe categorie aan toe: de ‘extended-range plug-in hybride’. Deze, eh, ER-PHEV (?) moet een belangrijke rol gaan spelen in de elektrificatie van Europa. Tenminste, als het aan Volvo-CEO Håkan Samuelsson ligt. Dat laat de nieuwe baas van het Chinees/Zweedse merk weten bij de Financial Times Future of the Car-conferentie.

Wat is de ER-PHEV?

Volgens Samuelsson moet je de nieuwe Volvo als volgt zien: ”Ik denk dat het een EV is met een back-up motor voor wanneer de batterij leeg is, wat niet vaak zal gebeuren.” Wat is dan niet vaak? Iedere keer nadat je 200 kilometer elektrisch hebt gereden en de batterij niet hebt bijgeladen. ”Het is een pragmatische oplossing waarmee we wachten op het moment waarop onze klanten zich écht comfortabel voelen bij een volledig elektrische auto”, zegt de Volvo-baas.

Moeilijke Europeanen overhalen

De eerste auto in het ER-PHEV-segment zal de nieuwe Volvo XC70 zijn. De middenweg tussen de 40 en de 90 is in de basis een Chinees dankzij het SMA-platform van Geely. Maar ook hier in Europa komt de PHEV met grote elektrisch bereik goed van pas. Vooral in gebieden waar het laadnetwerk nog niet zo ver is.

Samuelsson zegt: ”In bepaalde delen van Europa wordt het laadnetwerk later ontwikkeld. Als je kijkt naar het zuiden en oosten van Europa, dan gaat het slomer. De leider is Noorwegen, helemaal in het westen. Daar zal de transitie naar elektrificatie sneller gaan, maar voor andere regionen is een hybride met een grote actieradius, een goede oplossing. Als je kijkt naar het duurzame aspect, als je een long-range hybride hebt, dan kun je het overgrote gedeelte van het transport doen op elektriciteit. In die zin zal het een ‘elektrische auto’ zijn.”

Kortom, onze vrienden aan de Middellandse Zee en in het Oostblok zijn de gedroomde klanten van de XC70. Maar ik denk dat er hier ook vast mensen zijn die te porren zijn voor een nieuwe XC70. Of lus jij liever een stationwagon van een Volvo-zustermerk?

Via Autocar