Prachtige V8-supercar die je al was vergeten, is eindelijk klaar!

Misschien was je zelfs het merk vergeten. Daar moet de P72 verandering in brengen.

Het is 1963 als Carroll Shelby op zoek is naar vervangend materiaal voor zijn ‘King Cobra’. Een Argentijnse vriend en collega-coureur, die bouwde zijn eigen auto toch? Zou die niet willen meewerken aan een auto om de Chevy’s van Bruce McLaren te verslaan? Die bewuste vriend is Alejandro De Tomaso.

De Tomaso en Shelby bouwen samen een nieuwe auto: de Shelby-De Tomaso P70. De P staat voor Prototipi en de 70 voor de 7,0-liter motor. Helaas slaagt het project niet. De twee sterke meningen van De Tomaso en Shelby botsen. Shelby werkt intussen ook mee aan een auto die Ford GT40 heet en een volgende Le Mans-overwinning van Ferrari moet voorkomen. Dat verhaal ken je misschien wel…

De Tomaso blijft troosteloos achter met zijn P70, legt er uiteindelijk een 5,0-liter Ford-V8 en gebruikt het chassis als basis voor de De Tomaso Mangusta. En daar had het bij kunnen blijven. Gelukkig grijpt het De Tomaso van zo’n 60 jaar later de kans om de P70 nieuw leven in te blazen met dit juweel: de De Tomaso P72.

Ontwikkeling

Wellicht gaat er een lampje branden door de modelnaam. De P72 loopt namelijk ook al een tijdje rond. In 2019 toont De Tomaso het model op Goodwood. Bijna zes jaar later is de eerste klantauto pas klaar. Wie erop heeft gewacht, wordt beloond voor zijn geduld. De eerste auto (die niet voor een klant, maar voor intern gebruik is gebouwd) is af! Wat een ongelofelijk mooie auto is het geworden!

De vloeiende koets is een prachtige ode aan de P70 die toch modern is. Kijk maar naar de verlichting en de beeldige spiegels. De carrosserie is volledig gemaakt van koolstofvezel. Hetzelfde geldt voor de monocoque, al is die zelfs gemaakt uit één grote klomp carbon. Daardoor zijn er geen aan elkaar geplakte of gelaste delen en is de badkuip extra stijf en sterk. De middenmotor is zo laag mogelijk gepositioneerd om het zwaartepunt optimaal te krijgen.

Het interieur is wellicht nog eleganter. De Tomaso houdt de cabine vrij van schermen, infotainment of zoals het bedrijf het noemt ”andere afleidingen”. Er zijn analoge tellers die op zichzelf al in het Rijksmuseum horen en een op maat gemaakte open versnellingspook. De enige afleiding die je mag hebben, is je telefoon. Er is een ”discrete” telefoonhouder voor de handigheid. Hier wil je de hele dag zitten en in stilte genieten van de kunst.

Specs

Draai je vervolgens de contactsleutel om, dan komt er een 5,0-liter supercharged V8-motor tot leven. De achtcilinder is in de basis afkomstig van de Ford Mustang. Een duidelijke hoedtik naar de P70. De opgefokte ‘Coyote’-motor produceert 700 pk en 820 Nm koppel. De Tomaso doet niet aan topsnelheden en 0-100-tijden.

Met de prachtige versnellingspook bedien je de zestraps handgeschakelde versnellingsbak met korte overbrengingen. De krachtbron zou niet gericht zijn op topsnelheden halen, maar op responsiviteit en emotie. Er zijn geen rijmodi of andere ”afsnijroutes” – alleen de motor, pedalen en jij die ze bedient.

Onder de beeldige koets en stevige monocoque zit een push-rod ophanging die de De Tomaso P72 moet laten voelen als een klassieker. De dempers zijn in drie standen te verstellen om de auto naar jouw smaak af te stellen.

Wat kost de De Tomaso P72?

Hoe durf je?! Je vraagt toch ook niet wat ‘Het Melkmeisje’ kost?! Oké, oké: er is wel een prijs bekend. Wat dit exacte exemplaar kost, weten we niet. Uit eerdere berichten blijkt dat de vanafprijs rond de € 750.000 moet liggen. Het zal je niet verbazen dat De Tomaso er precies 72 van bouwt. De auto op de foto’s valt buiten dit aantal.