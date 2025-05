Hoera: de tweede nieuwe DS is GÉÉN SUV en niet altijd een EV!

Het tweede model van het vernieuwde DS is hier!

Ondanks dat (kennelijk) de helft van Nederland een SUV wil, blijven dappere automerken vasthouden aan mooiere autovormen, zoals die van hatchbacks, sedans, coupés en stations. Zo ook het compleet vernieuwde DS Automobiles. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik had verwacht dat de DS N°4 een crossover zou worden, maar het Franse merk verrast me positief!

De opvolger van de DS 4 is een C-segmentertje. Kijk maar naar zijn afmetingen. Met een lengte van 4,40 meter (wielbasis 2,67 meter), een breedte van 1,87 meter en een hoogte van 1,47 meter is ie ongeveer even groot als Opel Astra. Ondanks dat de nieuwe 4 geen hoge instap heeft (sterker nog, de nieuwe 4 staat 10 millimeter dichter bij de grond), is dit een heel belangrijk model voor DS. De grote baas, Xavier Peugeot, noemt de 4 ”de essentie van DS”.

Kleine 8

De ontwerptaal wordt duidelijk overgenomen van de N°8. Het stijlvolle front is terug met de verlichting over de hele breedte en een lichtgevend DS-logo in het midden. Aan de zijkanten kun je verzonken deurgrepen vinden en zie je 19- of 20-inch wielen. Daarover later meer. Net als op de neus zijn de lampen op het achtersteven helemaal nieuw. Ik durf wel te zeggen dat dit de knapste hatchback in de Stellantis-stal is, al moeten we hem natuurlijk nog in het echt bekijken.

Interieur

In vergelijking met zijn formaatgenoot heeft de DS N°4 een grotere kofferbak dan de Astra. Je kunt 390 of 360 liter achterin kwijt. Wederom kom ik hier later op terug. Kijken we voorin, dan komen we een 10,25-inch bestuurdersscherm, head-up display in de voorruit en een 10-inch middenscherm tegen. Een nieuw aircosysteem zorgt ervoor dat de ventilatieroosters nagenoeg onzichtbaar moeten zijn.

Verder zit de DS vol met fijne stofjes, zoals alcantara en nappaleer. Er is sfeerverlichting en de voorstoelen zijn met leer bekleed. Deze stoelen kunnen verwarmd, geventileerd en een massagefunctie hebben.

Specificaties

Daar komt het moment waar je op wachtte. De verschillende formaten van de wielen en de bagageruimte hebben te maken met de aandrijving. Je kunt de N°4 namelijk bestellen als, hou je vast, EV en als PHEV. Voor de volledigheid: de PHEV heeft de grotere wielen en de ruimere kofferbak.

De DS N°4 maakt gebruik van het EMP2-platform, wat ie deelt met onder andere de, daar is ie weer, Opel Astra en Peugeot 308. De plug-in hybride versie heeft een 180 pk sterke viercilinder turbomotor die assistentie krijgt van een 110 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen is 225 pk en het koppel 360 Nm. Binnen 7,1 seconden kun je aan de 100 km/u. Wat kopers waarschijnlijk interessanter vinden, is de elektrische range. Dankzij een 14,6-kWh batterij kom je maximaal 81 kilometer ver.

De elektrische DS N°4 heeft 213 pk aan elektrokracht en een koppel van 343 Nm. Een accupakket van 58,3-kWh zorgt voor een actieradius van 450 kilometer. Een nieuwe waterpomp helpt je bij het in de buurt komen van die actieradius. Wanneer je gaat opladen, kan dat met een 11-kW boordlader of DC-snellader tot 120 kW. Het duurt ongeveer een half uur om van 20 naar 80 procent te laden. Na 11 minuten snelladen moet je 100 kilometer range kunnen bijladen.

Het nieuwe model staat na de zomer bij de DS-dealer om de hoek. De prijzen zijn nog onbekend. Neem jij genoegen met een mini-N°8 of ga je liever bij de Opel-dealer langs?