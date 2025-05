GP van Emilia-Romagna 2025: tijden en alles dat je moet weten!

F1 is terug in Europa en neemt een primeur mee!

Na Miami is het dit weekend tijd voor de eerste race op Europese bodem, eindelijk! Nu is het altijd zo geweest dat het F1-circus eerst een paar exotische oorden bezoekt, vervolgens naar Europa gaat en aan het einde van het seizoen weer de hort op gaat. Italië is dit jaar het eerste Europese land dat voorbij komt voor de GP van Emilia-Romagna 2025.

Het circuit is natuurlijk legendarisch, berucht en gevreesd. Het is de baan waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna in één weekend om het leven kwamen. Rubens Barrichello ontsnapte in dat zelfde weekend aan eenzelfde lot na een zware crash. Alleen al door die gitzwarte GP in 1994 heeft ieder F1-weekend in Imola een bijzonder emotionele lading.

Hoe laat begint de GP van Emilia-Romagna?

Pak je agenda erbij en noteer alle data en tijden. Of maak het jezelf makkelijk en bezoek deze pagina nog een paar keer. Vinden wij fijn. Dit zijn de tijden:

Vrijdag 16 mei 2025

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 17 mei 2025

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 18 mei 2025

15:00 – 17:00 | Race

GP Emilia-Romagna

Het is eigenlijk een heel erg jonge Grand Prix, die van Emilia-Romagna. De eerste editie dateert namelijk van 2020. De GP werd in het leven geroepen in het door corona geplaagde seizoen. Dankzij snel schakelen van de organisatie kon men racen op Imola. Dat circuit had al een F1-licentie en voldeed aan alle eisen. Er waren nog wel wat meer races dat seizoen dat voor een keertje bezocht werden.

Vanwege het uitblijven van de Chinese GP, keerde de GP van Emilia-Romagna nog een keertje terug. In 2022 was het de eerste race dat seizoen met een sprintrace. Voorheen heette de GP van Emilia-Romagna de GP van San Marino. Niet omdat het in San Marino ligt, maar omdat de GP van Italië traditioneel op Monza verreden wordt.

Het circuit: Imola

Nou ja, Imola. Het is eigenlijk Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Een knipoog naar vader en zoon Ferrari. De baan ligt in Noord-Italië, vlakbij Bologna. Bijzonder is dat de coureurs tegen de klok in rijden. Het is een hele snelle baan, met een paar geweldige bochten met wellicht nog mooiere namen. Tamburello, Piratella, Acque Minerali en Rivazza. Je zou er honger van krijgen. Inhalen is echter lastig (zeker met de afmetingen van de huidige F1-auto’s), maar niet onmogelijk. Er is slechts één DRS-zone die vanaf start/finish tot het insturen van Tamburello loopt.

Is de GP van Emilia-Romagna 2025 de laatste?

Fans van de GP van Emilia-Romagna moeten in 2025 extra genieten van de raceactie. Dit jaar is het laatste jaar van de overeenkomst tussen Imola en de F1. Aangezien circuits elders ter wereld meer geld zullen bieden voor een F1-race vermoed ik niet dat het contract wordt verlengd. Er mag een traantje gelaten worden. Ja, inhalen is lastig (zeker met de huidige F1-auto’s) door de smalle lap asfalt met gras en grind ernaast. Maar zodra volgend jaar de kleinere auto’s er zijn kan Imola ook weer voor spektakel zorgen. Moeten we een petitie starten om Imola op de kalender te houden?

GP van Emilia-Romagna 2024

Voor de broodnodige context pakken we even de uitslagen en cijfertjes erbij Van de laatste keer dat we hier gingen racen.

Kwalificatie GP Emilia-Romagna 2024

McLaren heeft op dit moment in het seizoen reuzestappen gezet en is even snel als (of zelfs sneller dan). De lay-out van Imola past goed bij de McLaren MCL38, maar toch pakt Verstappen pole-position met een minimale marge. De poletijd is 0,07 seconden korter dan de snelste tijd van Piastri en 0,09 seconden van die van Norris.

Snelste ronde

George Russell, ronde 54/63, 1.18,589

Podium

Max Verstappen heeft een goede start en weet daardoor als eerst Tamburello in te remmen. Gedurende de race lijkt er weinig dreiging te zijn voor de Nederlander, totdat hij begint te klagen over zijn banden. Lando Norris merkt dat ook en komt richting het einde van de race steeds dichter bij de raceleider.

Hij weet binnen een seconde van de Red Bull te komen, maar van een aanval komt het niet. Verstappen wint met een minimale voorsprong van precies 0,725 seconden. Charles Leclerc is de best of the rest. Hij volgt op ruim zeven seconden achter op de voorste twee.

GP Emilia Romagna 2025

Stand vóór de GP Emilia-Romagna 2025

Oscar Piastri – 131 punten Lando Norris – 115 punten Max Verstappen – 99 punten George Russell – 93 punten Charles Leclerc – 53 punten Andrea Kimi Antonelli – 48 punten Lewis Hamilton – 41 punten Alexander Albon – 30 punten Esteban Ocon – 14 punten Lance Stroll – 14 punten Yuki Tsunoda – 9 punten Pierre Gasly – 7 punten Carlos Sainz jr. – 7 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 6 punten Isack Hadjar – 5 punten Fernando Alonso – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten

Stand bij de constructeurs vóór de GP van Emilia-Romagna 2025

McLaren – 246 punten Mercedes – 141 punten Red Bull – 105 punten Ferrari – 94 punten Williams – 37 punten Haas – 20 punten Aston Martin – 14 punten Racing Bulls – 8 punten Alpine – 7 punten Sauber – 6 punten

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Emilia-Romagna 2025?

Vanaf hier wordt het interessant. Pirelli neemt de drie zachtste banden die de bandenleverancier maakt voor de F1 mee naar Imola. En dat is nog maar het begin. Pirelli introduceert een nieuwe band in Imola. De zachte band is de C6. Komende vrijdag is de eerste keer voor de coureurs dat ze op dit rubber gaan rijden. De band kon gebruikt worden bij de testdagen in Bahrein, maar dat deed niemand.

De C6 is gemaakt voor circuits die lief zijn voor de bandjes (zoals Imola), maar niet voor racegebruik, denkt Pirelli. De zachtste compound komt ook terug in Monaco en Montreal. Daarna gaan Pirelli-slimmeriken kijken wat er beter kan aan de C6.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Emilia-Romagna 2025?

Vorig jaar waren de medium en harde banden prettige kompanen voor de meeste coureurs. De hardere compounds sleten minder hard dan gedacht en konden toch een prima snelheid aan. Coureurs die begonnen op softs moesten een extra stop maken en konden die tijd niet goedmaken.

Dit jaar zijn de drie bandtypes allemaal een trede zachter. Van de soft durft Pirelli wel te zeggen dat ie niet wordt gebruikt tijdens de race. De bandenfabrikant kijkt watertandend toe wat het effect gaat zijn op de zachtere banden. Moeten de teams een extra stop inplannen? Die extra stop maak je liever niet, omdat je er op dit circuit extra tijdsverlies mee op loopt. Het pitlane in Imola is namelijk 540 meter lang, terwijl die in Zandvoort bijvoorbeeld maar 150 meter lang is.

Weersvoorspelling van de GP van Emilia-Romagna 2025?

Rond deze periode van het jaar kan het nog best onstuimig zijn in Imola en dat is dit jaar niet anders.

Vrijdag : Tot een uur of 08:00 in de ochtend wordt er regen verwacht, maar zodra de F1-lieden de paddock betreden, zal het waarschijnlijk droog zijn in Imola. Het waait wel flink met windsnelheden tot 35 km/u. Een hete Italiaanse zon zoals je die van de zomervakantie kent, blijft uit op vrijdag – het is maximaal 19 graden.

: Tot een uur of 08:00 in de ochtend wordt er regen verwacht, maar zodra de F1-lieden de paddock betreden, zal het waarschijnlijk droog zijn in Imola. Het waait wel flink met windsnelheden tot 35 km/u. Een hete Italiaanse zon zoals je die van de zomervakantie kent, blijft uit op vrijdag – het is maximaal 19 graden. Zaterdag : Dag 2 van het weekend lijkt qua weer een kopie van dag 1. Het begint bewolkt waarna het zonnetje er doorheen komt, maar echt warm wordt het niet. De wind gaat overigens wel een beetje liggen.

: Dag 2 van het weekend lijkt qua weer een kopie van dag 1. Het begint bewolkt waarna het zonnetje er doorheen komt, maar echt warm wordt het niet. De wind gaat overigens wel een beetje liggen. Zondag: Een dag later zien we een verandering in het weerbeeld. Het begint zonnig, maar na de lunch pakken wolken zich samen boven het circuit. Tussen 13:00 uur en 20:00 uur is er kans op wat regenbuien. Krijgen we weer een spektakel zoals in 2021?

Kansen Max Verstappen GP Emilia-Romagna 2025

Zonder regen op zondag zou Max Vestappen het zomaar eens erg lastig kunnen krijgen in Italië. Dat heeft vooral te maken met een factor waar Verstappen weinig effect op heeft: de auto’s van anderen. Mercedes neemt bijvoorbeeld verschillende upgrades mee naar Imola. Mochten die hun werk goed doen, dan zou de W16 zomaar sneller kunnen zijn dan Verstappens RB21.

Verrassing GP Emilia-Romagna 2025

Naast Mercedes neemt ook Aston Martin een groot pakket aan updates mee naar Italië. Zouden Alonso en Stroll daardoor wat kunnen opschuiven naar voren? Dat is wel voor ze te hopen, want het miljardenspeeltje van de Strolls biedt dit jaar nog weinig plezier.

Ik zou hier mijn verrassing met je delen. Laten we zeggen dat Alonso zijn eerste punten van het seizoen scoort. Vooraan voorspel ik dat Andrea Kimi Antonelli hoge ogen gaat gooien. Imola is zijn thuisbaan en ook nog eens een van zijn favoriete banen. Het is hier lastig inhalen, dus laat kwalificatiemonster Antonelli maar lekker zijn ding doen en wie weet klinkt het Il Canto degli Italiani wel op Imola.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Emilia-Romagna 2025

De gokbazen hebben kennelijk niet zoveel vertrouwen in de upgrade van Mercedes. Wie zijn geld inzet op George Russell maakt kans op 16 keer de inzet. Wint Antonelli, dan krijgen degenen die dit hebben voorspeld zelfs 20 keer de inzet. Tik je Piastri aan, dan krijg je 2,3 keer je inzet bij winst van de Australiër. Bij Norris is dat 2,44 en bij Verstappen 6 keer je inzet.

Waar kan ik de GP van Emilia-Romagna 2025 volgen?

Waar dit doorgaans een kopiëren-plakken lijstje is met manieren om F1 te kijken, is dat deze week helemaal anders! Eindelijk kun je gratis F1 kijken zonder bang te hoeven zijn voor virussen.

Viaplay gooit de virtuele poorten open en zendt het spektakel op Imola uit via Viaplay TV, het gratis kanaal van het normaal betaalde sportplatform. Wat je daarvoor nodig hebt, is een tv-abonnement bij KPN (kanaal 51), Ziggo (kanaal 13), Odido (kanaal 13) of DELTA (kanaal 22) hebben. Alleen dan ontvang je Viaplay TV en kun je dus dit weekend gratis Formule 1 kijken.

Maar de andere manieren zijn er natuurlijk ook nog. Komen ze!

F1TV

Voorheen was dit een abonnement van 94,99 per jaar, maar sinds kort is het ook een maandabonnement. Je betaalt 11,90 euro elke maand opnieuw. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit camerastandpunten en commentaar.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal in ieder geval verslag doen van de kwalificatie en de race!